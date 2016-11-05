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новость Защищаясь беззащитными

В Мосуле боевики "Исламского государства" взяли в заложники 1600 человек
05.11.2016
Беженцы из Мосула. Фото: un.org
Беженцы из Мосула. Фото: un.org
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Боевики "Исламского государства" взяли в заложники 1600 мирных жителей иракского города Мосул и используют их в качестве живого щита во время бомбардировок. Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани заявила, что террористы ИГ продолжают массовые казни заложников. "Так, в ООН поступила информация об убийстве в эту среду 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек. Сейчас в Управлении пытаются проверить эту информацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, поступают сообщения, что ИГ вывезли 150 семей из города Хаммам аль-Алил в Мосул. Экстремисты используют громкоговорители, приказывая жителям близлежащих деревень выходить с вещами из домов, угрожая расправой тем, кто не подчинится.

Шамдасани также сообщила, что террористы насильно забирают детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле.

17 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула. Неделю спустя, 23-го числа, сообщалось, что правительственные войска закрепились в 5 километрах от города.

Во вторник подразделения иракских правительственных сил и шиитское ополчение вошли на восточные окраины Мосула. К середине дня удалось выбить боевиков ИГ из здания телецентра. Иракская танковая дивизия движется на Мосул вслед за шиитскими ополченцами с востока. С юга наступают другие подразделения и шиитская милиция. Отряды курдской армии Пешмерга атакуют Мосул с севера.Правительственные войска используют тяжелое вооружение, их поддерживает авиация коалиции.

Боевики "Исламского государства" оказывают ожесточенное сопротивление. Они ведут огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В четверг наступление было приостановлено из-за погодных условий, не позволяющих использовать авиацию. В пятницу оно возобновилось. Военные выступили из восточного пригорода Гогджали и выдвинулись к расположенному западнее кладбищу. Вскоре там начались боестолкновения с террористами.

Мосул находился под контролем ИГ более двух лет. Именно после взятия Мосула лидер "Исламского государства Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади объявил свою группировку всемирным халифатом. Такое заявление он сделал в Большой мечети города 29 июня 2014 года.

По словам силовиков, освобождение Мосула будет крупнейшей военной операцией в стране с 2003 года, когда Запад своим вторжением в Ирак сверг диктатора Саддама Хусейна. Боевые действия могут затянуться на недели, если не на месяцы, предупреждают военные.

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05.11.2016

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