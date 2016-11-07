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новость "Известия": Иракский Курдистан попросил Россию о военной помощи

07.11.2016
Курды. Кадр телеканала "Аль-Арабия"
Курды. Кадр телеканала "Аль-Арабия"
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Иракский Курдистан обратился к России с просьбой оказать военную и гуманитарную помощь. Как пишут "Известия", об этом глава департамента международных связей правительства Курдского автономного района Ирака Фалах Бакир заявил в ходе встречи с замминистра иностранных дел России и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

"Мы запросили (у России. - Ред.) гуманитарную помощь для оказания поддержки беженцам, которые пришли в Иракский Курдистан из других районов страны, а также из Сирии" - сказал Бакир. Кроме того, отвечая на вопрос, запрашивал ли он у российской стороны военную помощь, Бакир заявил: "Да, мы запросили такого рода поддержку, поскольку сейчас вопрос противодействия терроризму является критически важным".

"Мы считаем, что мировому сообществу, и прежде всего нашим союзникам, одним из которых является Россия, необходимо оказать нам разностороннюю поддержку", - заявил Бакир.

По его словам, российская сторона поддержала важность развития двусторонних связей, а также борьбы, которую ведет пешмерга против террористов. "В этой связи (в Москве) заявили, что изучат наши запросы и постараются помочь", - добавил он.

Переговоры Богданова с Бакиром состоялись 1 ноября. Как сообщала пресс-служба российского МИДа, стороны обменялись мнениями по всему спектру иракской проблематики, обсудили борьбу с террористической угрозой в свете начатой операции по ликвидации оплота террористов "Исламского государства" в Мосуле, а также развитие ситуации в Иракском Курдистане.

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07.11.2016

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