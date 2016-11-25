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новость В Мосуле разбомблен последний мост через Тигр

25.11.2016
Старый мост в Мосуле. Фото: panoramio.com
Старый мост в Мосуле. Фото: panoramio.com
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Коалиция во главе с США разбомбила последний из пяти мостов через Тигр, связывавших восточную и западную части Мосула. Об этом сообщают Iraqi News со ссылкой на Мухаммада Ибрахима аль-Байяти, члена совета мухафазы Найнава.

Речь идет о металлическом Старом мосте. Другие четыре моста были разрушены авиаударами коалиции в последние несколько дней. При этом, отмечает агентство, ранее боевики "Исламского государства" все мосты через Тигр заминировали, чтобы сдержать продвижение иракских правительственных сил.

Теперь, заключил Мухаммад Ибрахим, джихадисты со всех сторон находятся в осаде. Найнава станет "могилой ИГ", заявил он.

В среду союзное правительственным силам шиитское ополчение заявило, что мухафаза полностью изолирована от остального Ирака, так же как и от соседней Сирии. Все жизненно важные каналы снабжения джихадистов перерезаны.

Наземная операция против ИГ на севере Ирака продолжается уже почти полтора месяца. 1 ноября правительственные силы вместе с шиитами вошли в восточные районы Мосула - крупнейшего города, контролируемого джихадистами. В операции также участвует Пешмерга - армия Иракского Курдистана. Продолжаются ожесточенные бои. Коалиция во главе с США поддерживает союзников ударами с воздуха.

Между тем сирийские демократические силы 6 ноября объявили о начале наступления на Ракку - столицу ИГ, - открыв тем самым второй фронт против джихадистов.

Боевики ИГ, сопротивляясь наступлению противника, захватывают тысячи мирных жителей и используют их как живой щит при бомбардировках.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
25.11.2016

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