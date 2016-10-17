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В Ираке началась операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства". Как передает "Немецкая волна", об этом заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади.

"Сегодня я объявляю о начале этой победоносной операции, чтобы освободить вас от насилия и террора ИГ", - сказал глава правительства, обращаясь к жителям Мосула. В операции по освобождению города примут участие вооруженные силы и полиция Ирака, а также бойцы курдского ополчения. Поддержку с воздуха будут осуществлять самолеты возглавляемой США антиджихадистской коалиции.

О том, что Минобороны США окажет поддержку иракской армии, накануне сообщил глава ведомства Эштон Картер. "США и другие члены международной коалиции готовы поддержать иракские силы безопасности, бойцов Пешмерга и народ Ирака в предстоящем тяжелом бою", - говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.

"Это поворотный момент в кампании, нацеленной на поражение ИГ", - говорится в заявлении Картера.

Перед штурмом ВВС Ирака сбросили на удерживаемый боевиками город листовки, предупреждающие о предстоящей операции. "Настало время победы. Время прославить чистый Ирак без ИГ и любой нечистой идеологии", - говорится в них.

Как передает CNN, власти призвали жителей не паниковать, оставаться в домах и закрыть двери и окна. Перед этим военные провели интенсивный артобстрел восточной части города.

Мосул остается последним большим городом Ирака, контролируемым джихадистами, после того как правительственные силы выбили боевиков ИГ из Рамади, Эль-Фаллуджи и Тикрита. Мосул был захвачен летом 2014 года в результате ожесточенных боев, продолжавшихся несколько дней и приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения.