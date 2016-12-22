Реклама

Следственная комиссия ООН не нашла виновных в обстреле гуманитарного конвоя под Алеппо. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на доклад организации.

Как отмечается в документе, удар по конвою был нанесен несколькими типами боеприпасов, а в налете участвовало более одного самолета.

По мнению авторов доклада, средствами для совершения подобной атаки располагали авиация международной коалиции во главе США, а также ВКС России и ВВС Сирии. При этом в докладе отмечается, что у комиссии нет свидетельств того, что инцидент являлся преднамеренной атакой.

Эксперты ООН также отметили, что удар мог быть "совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, один из которых мог быть российским". Установлено, что конвой подвергся атаке "разнообразными боеприпасами", которые были сброшены с воздушных судов разных типов.

В ночь с 19 на 20 сентября в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя. Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца.

Заместитель помощника президента по национальной безопасности США Бен Родс возложил ответственность за случившееся на Россию, однако не уточнил, чьи именно самолеты осуществляли бомбардировку - российские или сирийские.

В российском МИДе обвинения категорически отрицают. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Минобороны России заявили, что зафиксировали пролет американского беспилотника Predator.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по конвою ООН. По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".