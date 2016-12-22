О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.257629.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.257629.html
Также: Ближний Восток, Война, Россия, Мир, Политика

новость Комиссия ООН не нашла виновных в обстреле гуманитарного конвоя под Алеппо‍

22.12.2016
Обстрел конвоя ООН в Алеппо. Кадр видеозаписи
Обстрел конвоя ООН в Алеппо. Кадр видеозаписи
Реклама

Следственная комиссия ООН не нашла виновных в обстреле гуманитарного конвоя под Алеппо. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на доклад организации.

Как отмечается в документе, удар по конвою был нанесен несколькими типами боеприпасов, а в налете участвовало более одного самолета.

По мнению авторов доклада, средствами для совершения подобной атаки располагали авиация международной коалиции во главе США, а также ВКС России и ВВС Сирии. При этом в докладе отмечается, что у комиссии нет свидетельств того, что инцидент являлся преднамеренной атакой.

Эксперты ООН также отметили, что удар мог быть "совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, один из которых мог быть российским". Установлено, что конвой подвергся атаке "разнообразными боеприпасами", которые были сброшены с воздушных судов разных типов.

В ночь с 19 на 20 сентября в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя. Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца.

Заместитель помощника президента по национальной безопасности США Бен Родс возложил ответственность за случившееся на Россию, однако не уточнил, чьи именно самолеты осуществляли бомбардировку - российские или сирийские.

В российском МИДе обвинения категорически отрицают. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Минобороны России заявили, что зафиксировали пролет американского беспилотника Predator.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по конвою ООН. По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".

Комментарии 14 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

новость Новости по теме
17.10.2016 Совет ЕС: Действия России в Сирии можно расценить как военные преступления →
12.10.2016 Путин: США не хотят вместе с нами охранять дорогу на Алеппо →
12.10.2016 Путин обвинил Запад в "раскручивании антироссийской истерики" →
12.10.2016 Минобороны: Заявления британского МИДа - русофобская истерия →
06.10.2016 Минобороны: Россия будет защищать сирийские войска от атак с воздуха →
04.10.2016 Россия перебросила в Сирию систему ПВО "Антей-2500" →
23.09.2016 Bellingcat: Гуманитарный конвой в Сирии атаковали российскими авиабомбами →
21.09.2016 США обвинили Россию в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо →
20.09.2016 Россия отрицает причастность к удару по гуманитарному конвою в Сирии →
20.09.2016 В Сирии обстреляли гуманитарный конвой ООН →
10.09.2016 На 14-часовой встрече Лаврова и Керри согласованы пять документов по Сирии →
08.09.2016 В Минобороны назвали пропагандой материалы Bellingcat по Украине →
20.08.2016 Пентагон предостерег Сирию от авиаударов вблизи войск коалиции →
24.07.2016 Минобороны возложило на США ответственность за российские удары по их союзникам →
15.07.2016 Bellingcat: Минобороны России публиковало сфальсифицированные спутниковые снимки →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Исходя из закона
383
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Бориса Миронова оштрафовали
Борис Миронов. Кадр RTVi
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Террорист под наблюдением
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Шойгу: НАТО у границ
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Дадин: дела о драке пока не будет
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость Силивончик вернулся в Белоруссию
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru