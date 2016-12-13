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Опубликованный в интернете видеоролик о подготовке служащих военной полиции, дислоцированных в Чечне, к отправке в Сирию стал поводом для возбуждения уголовного дела. Как передает "Росбалт", об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в ходе доследственной проверки было установлено, что командиры не провели соответствующую разъяснительную работу с подчиненными, снимавшими сборы для личного пользования. Один из участников сборов переслал видео нескольким знакомым, которые и разместили его в социальных сетях.

"Таким образом, была поставлена под угрозу жизнь самих военнослужащих, огласке придали сведения о перемещении подразделений Министерства обороны", - отметил собеседник агентства. При этом он отказался говорить, по какой статье начато расследование.

По словам другого источника в Чечне, в рамках уголовного дела задержаны пять человек, в том числе один офицер.

6 декабря "Кавказ.Реалии" опубликовали видеозапись сборов на базе в Ханкале, пригороде Грозного. В кадрах ролика показаны сборы группы российских военных - чеченцев, отправляющихся в Сирию. Как утверждалось, ролик прислал читатель издания. Сообщалось, что в Сирии чеченцы будут служить как военная полиция.

Численность группы, отправляющейся на Ближний Восток, издание не уточнило. Судя по видеозаписи, она составляет не меньше 200 военных. Хотя в публикации говорилось только о чеченцах, на видео слышна и чистая русская речь. Какой процент силовиков, отправляющихся в Сирию, составляют чеченцы, неизвестно. Автор ролика разговаривает на чеченском языке максимум с десятком военных.

8 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии. Также он отрицал наличие в Чечне батальонов "Восток" и "Запад". "Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад". В Чечне, как и в любом другом регионе, дислоцированы подразделения МО РФ. В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов федерации", - отметил Кадыров.

"В то же время Министерство обороны никогда не делало секрета из того, что в Сирии есть авиабаза и ее безопасность обеспечивают военнослужащие МО РФ. Периодически происходит их ротация, - написал Кадыров. - Если же военным дислоцированных в Чечне частей когда-либо поступит приказ нести службу по охране авиабазы в Сирии, то им выпадет самый счастливый жребий".