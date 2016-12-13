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новость 12 военных-чеченцев уволены за отказ ехать в Сирию

13.12.2016
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
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12 жителей Чечни, служивших в сводном батальоне военной полиции на базе в Ханкале, пригороде Грозного, уволены из армии за отказ отправиться в Сирию. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на чиновника регионального МВД, который, в свою очередь, получил информацию от своего близкого родственника, согласившегося поехать на войну. "Контракт с ними прекращен досрочно", - рассказал собеседник издания.

Однако желающих отправиться в Сирию, добавил источник, оказалось гораздо больше. "В первую очередь это связано с тем, что обещано повышенное денежное довольствие и различные льготы", - пояснил он.

Информацию об увольнении 12 отказников подтвердил гражданский работник, обслуживающий базу в Ханкале. О нежелании ехать в Сирию, рассказал собеседник "Кавказского узла", силовики заявили во время смотра своего батальона, прошедшего несколько дней назад.

Видеозапись сборов в Ханкале опубликовали 6 декабря "Кавказ.Реалии". Как утверждалось, ролик прислал один из читателей издания. По информации "Кавказского узла", всего в Сирию выехали 500 военных - как чеченцы, так и представители других этносов, в том числе русские и дагестанцы. Костяк подразделения составили, как утверждалось, бывшие военные расформированных несколько лет назад батальонов спецназа ГРУ "Восток" и "Запад". При этом в военную полицию силовиков перевели лишь в конце ноября.

"Коммерсант" передавал, что батальон будет действовать исключительно на территориях, подконтрольных диктатору Башару Асаду. Одной из его задач называлась охрана российской авиабазы Хмеймим.

Между тем в региональном военкомате Чечни заявили, что публикация видео об отъезде силовиков в Сирию "вызвала серьезный скандал". В конце прошлой неделе по этому факту начали служебную проверку, а отправку военных приостановили.

Во вторник стало известно, что по факту утечки данных открыто уголовное дело. По этому делу задержаны пятеро военных, в том числе офицер. Какая статья УК им не вменена, не уточнялось.

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13.12.2016

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