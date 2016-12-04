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Руководство "Исламского государства" готовится к выборам нового "халифа" - преемника Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в субботу сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) со ссылкой на информацию нескольких "заслуживающих доверия" источников.

Как утверждается, верхушка ИГ, находящаяся в Ираке, направила всем командирам своих военных формирований и служб безопасности в Сирии приглашения прибыть на встречу. Такие приглашения, в частности, получили поставленный исламистами губернатор вилаята Ракка и лидер группировки "Джайш эш-Шам" ("Армия Леванта").

В сообщении не уточняется, предполагается ли выбрать преемника Абу Бакра на случай гибели "халифа" или же лидер ИГ уже мертв.

В середине июня Amaq - официальное информагентство ИГ - передавало, что Абу Бакр был убит 11-го числа того же месяца в Ракке при авиаударе коалиции, возглавляемой США. Между тем три с половиной месяца спустя, 26 сентября, SOHR писал, что лидер исламистов приказал высечь губернаторов вилаятов Эль-Джануб (Южный) и Фаллуджа.

В начале ноября в интернете появилось аудиообращение, приписываемое Абу Бакру. Как отмечала SITE Intelligence Group, это обращение также распространило Amaq, несколькими месяцами раньше сообщившее о гибели "халифа". При этом, насколько известно, сведения о смерти Абу Бакра этим агентством не опровергались.

Amaq неоднократно публиковало заведомо ложную информацию.