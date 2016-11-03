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Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением, призвав своих сторонников к новым атакам на цели в Турции и Саудовской Аравии. Как передает "Немецкая волна", в аудиообращении он также призвал своих приверженцев не сдавать иракский город Мосул.

Подлинность более чем получасового послания аль-Багдади пока не подтверждена. Это первый случай, когда лидер ИГ обратился с аудиобращением к сторонникам более чем за год. Где именно он находится, неизвестно.

Ранее СМИ предполагали, что глава ИГ был убит при авиаударе коалиции, возглавляемой США. Как утверждалось, Абу Бакр погиб в столице "Исламского государства" - сирийском городе Ракке - в 5-й день месяца рамадан, то есть 11 июня.

В Мосуле действуют от трех до пяти тысяч боевиков ИГ. Вместе с тем в городе находится около 1,5 миллиона мирных жителей. Из них с начала наступления покинуть Мосул смогли лишь 17,9 тысяч человек. В ООН опасаются, что число беженцев из Мосула в итоге может превысить 700 тысяч человек.

О начале операции освобождения Мосула премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 17 октября. Неделю спустя, 23-го числа, сообщалось, что правительственные войска закрепились в 5 километрах от города.

Мосул находился под контролем ИГ более двух лет. Именно после взятия Мосула аль-Багдади объявил свою группировку всемирным халифатом.