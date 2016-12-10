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Сегодня путинская Россия нарушает международные нормы в большей степени, чем в свое время делал Советский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщается на сайте польского МИДа.

"В 90-е годы мы были склонны думать, что новая Россия будет проводить свою внешнюю политику в соответствии с международными нормами и ценностями. Но последние годы, когда Россия зашла в нарушении принципов ОБСЕ, устава ООН и международных стандартов дальше, чем СССР, доказали, что мы сильно ошибались", - сказал Ващиковский.

Министр отметил, что критическое отношение Варшавы к Москве вызвано не только сложной историей взаимоотношений, но "трезвой оценкой ревизионистских наклонностей" России.

"Мы считали, что нет больше нет необходимости поддерживать наши войска в постоянной готовности в той степени, как это было во время холодной войны, - сказал Ващиковский. - К сожалению, европейская, а также глобальная архитектура безопасности, созданная после холодной войны, в настоящее время все чаще подвергается сомнению и разрушению".

Министр подчеркнул важность союза ЕС и США. "Именно благодаря американским гарантиям безопасности Европы может развиваться мирным путем Мы считаем, что Европа по-прежнему нуждается в Америке, и наша роль также должна напоминать американцам, что по-прежнему нуждаются в Европе", - заявил Ващиковский.

Говоря о взаимоотношениях стран Евросоюза с ближайшими соседями, глава польской дипломатии отметил, что "перспектива членства или тесной ассоциации с Европейским союзом остается для Союза одним из наиболее эффективных инструментов воздействия". При этом он напомнил, что европейские стремления Украины столкнулись с "брутальным сопротивлением России".

В июле на саммите НАТО в Варшаве главы 28 государств приняли решение усилить военное присутствие в восточной части альянса. В Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационной основе будут размещены четыре многонациональных батальона.

Участники саммита также подтвердили готовность тратить больше средств на оборону. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал, что в 2015-ом впервые за долгие годы произошло небольшое увеличением расходов на оборону. По оценкам на 2016 год, НАТО потратит на военные программы больше на 3 процента, что составляет около 8 миллиардов долларов. "Нам предстоит еще пройти долгий путь, но я считаю, что мы сделали первый шаг", - отмеитил генсек.

Столтенберг при этом подчеркнул, что "НАТО не представляет никакой угрозы ни для какой страны" и продолжает искать пути конструктивного диалога с Россией.