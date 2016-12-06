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В Польше по делу о шпионаже в пользу России задержан лейтенант Петр Цапала, служивший на 1-й базе транспортной авиации в Варшаве. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сообщения государственного телеканала TVN24 и Службы военной контрразведки.

Наряду с контрразведкой в задержании офицера участвовали Агентство внутренней безопасности, военная жандармерия, уголовный розыск и погранслужба. Прокуратура предъявила Цапале обвинение по § 3 статьи 130 УК страны (сбор или хранение информации для передачи иностранной разведке), предусматривающей от полугода до 8 лет тюрьмы.

Как утверждается, лейтенант имел доступ к секретной информации о военной авиации Польши.

В 2014 году Цапалу уже задерживали, однако тогда прокуратура не нашла оснований для предъявления ему обвинения. В итоге офицера отпустили.