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Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде России и джихадистских группировок, в частности "Исламского государства" и "Аль-Каиды". Об этом сообщается на сайте ЕП. Резолюцию, предложенную депутатом Анной Фотыгой, экс-главой МИД Польши, поддержали 304 парламентария. 179 проголосовали против, 208 воздержались.

Вражеская пропаганда, говорится в документе, ставит своей задачей исказить правду, посеять сомнения, внести раскол в отношения Евросоюза с его североамериканскими партнерами, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и посеять страх и неуверенность в его гражданах.

Относительно России в резолюции отмечается, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на востоке Украины она значительно усилила антиевропейскую пропаганду. "Российское правительство задействует широкий набор инструментов, таких как исследовательские группы... многоязычные телеканалы (например, RT), псевдоновостные агентства и мультимедийные службы (например, Sputnik)... соцсети и интернет-троллей, чтобы поставить под сомнение демократические ценности, разделить Европу, приобрести внутреннюю поддержку и создать впечатление, что восточными соседями ЕС являются несостоявшиеся государства", - отмечают европарламентарии.

В резолюции также подчеркивается, что "Кремль финансирует политические партии и иные организации внутри ЕС". Документ осуждает "пророссийские и антиевропейские силы", в частности ультраправые партии и популистские объединения.

Для противодействия кампаниям, направленным против ЕС, предлагается выделить средства на развитие СМИ, которые бы повышали осведомленность граждан и приучали их критически оценивать информацию. Отмечается важность развития массмедиа на национальных языках разных стран.

Кроме того, европарламентарии в принятом документе высказываются за углубление сотрудничества ЕС и НАТО в стратегических коммуникациях.