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Госдума в своем заявлении раскритиковала совместную Декларацию памяти и солидарности, принятую 20 октября Верховной радой Украины и Сеймом Польши. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Окончательный текст документа по состоянию на 15 часов мск не опубликован; цитаты даются по последней помещенной в открытом доступе редакции проекта заявления.

Российские депутаты расценили Декларацию памяти и солидарности как "провокацию", которой Украина и Польша "не только наносят непоправимый ущерб отношениям с Россией, но и подрывают нерушимость собственных границ". Принятие этого документа, заявляют в Москве, "было вдохновлено неприязнью не только к бывшему Советскому Союзу, но и к Российской Федерации, стало возможным в обстановке той крайней русофобии, которая, к сожалению, отличает сегодняшнюю политику Польши и Украины".

"Политики обеих стран пытаются затушевать проблемы собственных взаимоотношений, демонстрируя желание "дружить против общего врага", - подчеркивается в заявлении Госдумы.

Пакт Молотова - Риббентропа, отмечают российские депутаты, заключили "в момент, когда нападение фашистской Германии на Польшу уже было неизбежным". При этом и сама Варшава, указывают в Москве, сотрудничала с нацистским режимом, в частности при разделе Чехословакии в 1938 году, однако об этом в украинско-польской декларации не упоминается.

В Госдуме заверили, что Россия как преемник СССР "не допустит пересмотра ее истории и приговора Нюрнбергского трибунала", так же как и "ревизии послевоенного мироустройства, одним из гарантов которого она является".

Объявив украинско-польскую декларацию "противоречащей нормам международного права", депутаты пообещали, что "будут относиться к любым попыткам опираться на факт ее принятия со стороны третьих стран и международных организаций как к враждебным действиям в отношении Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для взаимоотношений".

Госдума призвала поддержать свою декларацию парламентариев США и Великобритании - союзников СССР во Второй мировой войне.

Декларация памяти и солидарности задумывалась как трехсторонняя - третьим ее подписантом должна была стать Литва. Однако новый состав Сейма в этой стране избрали лишь незадолго до 20 октября, и депутаты на тот момент еще не приступили к активной работе.

Смысл декларации, отмечалось в документе, - "почтить миллионы жертв, понесенных нашими народами во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, пытавшихся уничтожить нашу независимость".

"Мы обращаем внимание на тот факт, что пакт Риббентропа - Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами - коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, - привел к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз, - подчеркивалось в декларации. - Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом и массовые репрессии против наших народов. Эти события привели также до принятия в Ялте в 1945 году решений, начавших новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который продолжался полвека".

Все это, заявляли депутаты Рады и польского Сейма, стало возможным из-за "слабости международной реакции на эскалацию перед Второй мировой войной тоталитарных и шовинистических идеологий, отсутствия надлежащей реакции на нарушения агрессорами международного права, а также политики уступок".

"Обращаем внимание на то, - также говорилось в документе, - что осуществление Российской Федерацией агрессивной внешней политики, оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы".

В этой связи депутаты указали, что необходимы сплоченность НАТО перед лицом новых угроз, углубление сотрудничества альянса с Украиной, а также поддержка стратегической цели этой страны - вступления ее в НАТО. "Мы призываем всех европейских партнеров продемонстрировать единство и международную солидарность и защищать объединенную Европу от внешней агрессии", - говорится в декларации.