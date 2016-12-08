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новость В Польше начато расследование о "сотрудничестве" военной контрразведки страны с ФСБ

08.12.2016
Логотип Военной контрразведки Польши
Логотип Военной контрразведки Польши
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Польская прокуратура начала расследование дела о возможном сотрудничестве военной контрразведки страны с Федеральной службой безопасности России. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Польши, расследование начато по параграфу 1 статьи 231 УК Польши (превышение должностных полномочий во вред публичным и частным интересам).

Расследование было начато после публикации в Gazeta Polska. Издание сообщило, что бывший глава службы военной контрразведки Петр Пытель, а также глава его кабинета Кшиштоф Душа в 2012 году встречались с "резидентом российской разведки в Польше В. И.".

По данным источников издания, одна из таких встреч прошла в Москве, а еще одна - в деревне Улово недалеко от границы с Калининградской областью.

6 декабря в Польше по делу о шпионаже в пользу России был задержан лейтенант Петр Цапала, служивший на 1-й базе транспортной авиации в Варшаве. Наряду с контрразведкой в задержании офицера участвовали Агентство внутренней безопасности, военная жандармерия, уголовный розыск и погранслужба. Прокуратура предъявила Цапале обвинение по § 3 статьи 130 УК страны (сбор или хранение информации для передачи иностранной разведке), предусматривающей от полугода до 8 лет тюрьмы.

Как утверждается, лейтенант имел доступ к секретной информации о военной авиации Польши.

В 2014 году Цапалу уже задерживали, однако тогда прокуратура не нашла оснований для предъявления ему обвинения. В итоге офицера отпустили.

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08.12.2016

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