О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264597.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264597.html
Также: Украина, Война, Россия, Европа, Политика, Мир

новость СБУ: Мы установили личные данные 1570 боевиков Вагнера

07.10.2017
Василий Грицак. Кадр видео СБУ
Василий Грицак. Кадр видео СБУ
Реклама

Службе безопасности Украины удалось установить личности 1570 боевиков частной военной компании Вагнера, воевавших в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом заявил глава спецслужбы Василий Грицак, сообщается на сайте ведомства. По его словам, всего в ЧВК состоят более 5 тысяч наемников.

"Есть номера паспортов, личные номера, позывные, данные о местах проживания", - отметил Грицак. Он уточнил, что большинство участников войны в Донбассе среди наемников - граждане России. Глава СБУ добавил, что Киев считает солдат частной армии военнослужащими российских вооруженных сил.

По словам Грицака, СБУ еще 9 октября выписала уведомление о подозрении командиру наемников Дмитрию Уткину (Вагнеру).

Представители Украины намерены рассказать об участии ЧВК Вагнера в конфликте на востоке Украины на специальном брифинге в Брюсселе 19 октября.

По версии СБУ, именно боевики Вагнера сбили украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76 в июне 2014 года. Двое наемников компании стреляли по самолету из ПЗРК, рассказал Грицак.

Кроме того, по словам Грицака, наемники Вагнера участвовали в штурмах аэропорта Луганска, Дебальцево и других украинских населенных пунктов.

СБУ обнародовала записи переговоров Уткина о боях в Донбассе с его заместителем Андреем Трошевым и генералом российской армии Евгением Никифоровым, датированных началом 2015 года.

Двое наемников Вагнера, ранее воевавших в Донбассе, Роман Заболотний и Григорий Цуркану, попали в Сирии в плен к "Исламскому государству" и скорее всего казнены. Цуркану был на Украине дважды, оба раза в 2014 году. Заболотний ездил туда сначала как наемник ЧВК Вагнера, а потом в составе некоего казачьего формирования.

По сведениям Фонтанки.Ру, боевики Вагнера воевали на восточной Украине до осени 2015 года.

Комментарии 19 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
07.10.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
новость Новости по теме
05.10.2017 Депутат Госдумы: Захваченные ИГ россияне казнены →
04.10.2017 СМИ: Оба пленных ИГ - боевики Вагнера, ранее воевавшие на Украине →
03.10.2017 ИГ опубликовало видео с двумя пленными россиянами →
25.09.2017 Сирия: от российского налета погибли 37 гражданских, в том числе 12 детей →
24.09.2017 В Сирии убит российский генерал Асапов →
23.08.2017 Прокуратура отказалась проверять сообщение о пытках человека боевиками Вагнера →
21.08.2017 Опубликован список боевиков Вагнера, погибших в Сирии →
02.08.2017 Reuters: В Сирии с начала года убиты 40 российских военных и наемников →
20.06.2017 ЧВК Вагнера и структуры Пригожина включены в санкционный список США →
09.05.2017 ИГ опубликовало видео казни "полковника ФСБ" →
14.01.2017 Песков прокомментировал совместное фото Путина с Вагнером →
20.09.2016 ИГ: Мы взяли в плен капитана ФСБ →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
статья День протеста: хроника
Протест на Тверской 07.10.2017. Фото Д.Борко/Грани.Ру
статья Разрушить "пакт о покорности"
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Сколько жить Путину
383
новость Москва за Навального: ВИДЕО
Москва, Пушкинская площадь. 14:10 07.10.2017. Фото: @teamnavalny
статья Заговор врагов науки
РЕКЛАМА
статья Лубянка и телефонный террор
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Народные легенды о Путине
383
статья Губернатор-генерал
Виталий Портников
новость Русский скандал: отставка главы ПАСЕ
Леонид Слуцкий, Башар Асад и Педро Аграмунт
новость Новые эвакуации в Москве
Эвакуация в ТРЦ "Калейдоскоп". Фото с ВК-страницы Ольги Рябининой
новость На ремонт "Кузнецова" не хватает денег
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Ответ на "притеснения" RT
Реклама телеканала Russia Today
новость Дагестан: сожжение домов
Взорванный дом в Дагестане. Фото: memohrc.org
новость Масляеву отпустят из СИЗО
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
новость РКН против анонимайзеров
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Звягинцев в защиту Навального
Андрей Звягинцев. Кадр видеообращения
новость ФСБ:"телефонные террористы" вычислилены
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
в блоге В борьбе за джекпот
383
новость Обыски в штабах Навального
Обыск в московском штабе Навального. Фото: twitter.com/teamnavalny_mos
новость Автобус столкнулся с поездом
Катастрофа Автобуса под Владимиром. Фото: РЕН ТВ