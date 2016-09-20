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"Исламское государство" объявило, что взяло в плен офицера ФСБ Евгения Петренко. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на видеообращение, опубликованное Furat Media - русскоязычным СМИ джихадистов.

Информация об этом видео появилось на сайте американской мониторинговой компании SITE Intelligence Group. Между тем сам сюжет, как и канал Furat Media в целом, "Граням" обнаружить не удалось.

Петренко, передает "Медуза", представляется капитаном ФСБ из 2-го оперотдела столичного главка спецслужбы. При этом он называет себя "внештатным сотрудником".

Он также заявляет, что прописан в городе Царицын Московской области. Такого города не существует.

Об обстоятельствах пленения Петренко не рассказывает. Он лишь сообщает, что был задержан "службой безопасности халифата" при выполнении очередного задания. Пленный просит Владимира Путина, ФСБ и народ России "сделать все возможное" для его освобождения.

Как отмечает "Медуза", у видео есть ряд отличий от других подобных сюжетов ИГ. Во-первых, в кадре отсутствуют боевики. Во-вторых, Петренко одет в черную робу с наклейкой "Кафир" и бейсболку, тогда как пленные ИГ, как правило, фигурируют на видео в оранжевых робах без наклеек и не имеют головных уборов.

ФСБ появление сюжета Furat Media не прокомментировало.