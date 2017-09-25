Реклама

При налете российской авиации на ряд поселений в районе сирийского города Джиср-эш-Шугур, мухафаза Идлиб, погибли как минимум 37 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Нынешняя бомбардировка, подчеркивают правозащитники, стала самым смертоносным инцидентом в Идлибе с мая месяца, когда эта мухафаза была объявлена одной из зон деэскалации.

Как отмечается, несколько месяцев в Идлибе действительно сохранялось спокойствие. Однако в последние две недели эта мухафаза подвергается массированным авиаударам. Бомбежки начались после того, как джихадисты нарушили режим прекращения огня в соседней мухафазе Хама, также объявленную ранее зоной деэскалации. Налеты на Идлиб совершают и войска диктатора Башара Асада, и союзная им Россия.

Действия Асада и Москвы правозащитники расценили как преступления.

Россия утверждает, что борется в Сирии прежде всего с "Исламским государством". В SOHR отмечают, что, хотя бóльшая часть Идлиба и контролируется джихадистскими группировками, ИГ в их числе нет.

Между тем Сирийские демократические силы, поддерживаемые коалицией во главе с США, сообщили в своем заявлении, на которое ссылается Reuters, что российские самолеты в понедельник утром нанесли удары по их позициям в мухафазе Дейр-эз-Зор. В результате налета один боец умеренной оппозиции погиб, еще двое получили ранения.

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков обвинения отверг, заявив, что Москва всегда тщательно выбирает цели для ударов.

SOHR также заявил, что Россия СДС не бомбила. Между тем пресс-секретарь коалиции Райан Диллон, подтвердив факт налета, затруднился уточнить, была ли бомбежка устроена Россией.