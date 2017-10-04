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Захваченный в Сирии боевиками "Исламского государства" Григорий Цуркану служил в частной военной компании Вагнера. Об этом заявил его брат Роман, сообщает Business FM.

"Я с ним не общался с 2015 года по ряду разногласий, но это личное. Узнал только в июле про это, и родители мне тоже не говорили. Они его отговаривали, насколько я потом уже понял. Он уехал туда еще в мае, - сказал Роман Цуркану. - Понимаете, все контракты, видимо, не официальные. Это не афишируется. Теперь это говорят. От людей отказываются. Его же просто сейчас казнят, если это не запустить, понимаете? У него двое детей".

По словам Романа Цуркану, его брат бывший военнослужащий разведки ВДВ. Это не первая поездка Григория Цуркану в Сирию. "Он или в 2012-м или в 2013 году там был уже, - отметил брат пленника. - Там был почти целый батальон. Они прикрывали самого Асада (Башара Асада, сирийского диктатора. - Ред.), держались неподалеку".

В среду в пресс-службе "Всевеликого войска Донского" заявили, что во втором пленнике ИГ сослуживцы узнали казака Романа Заболотнего. Там заявили, что он "был активным и образцовым казаком" и "работал вахтовым методом по России". В последнее время связь с ним пропала. О его намерении ехать в Сирию никто не знал.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если российское гражданство двоих мужчин, захваченных ИГ, подтвердится, о них будет проявлена забота, сообщает Интерфакс. "Что касается двух, возможно, граждан России, военнослужащих, я предлагаю ориентироваться в первую очередь на соответствующее заявление по линии Минобороны, - сказал Песков. - Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ".

При этом пресс-секретарь не стал комментировать сообщения об опознании пленных. "Мы видели сообщения в СМИ, но их вряд ли можно воспринимать как официальную информацию. Интерес будут представлять какие-то более заслуживающие доверия подтверждения, - отметил Песков. - Конечно, информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны".

28 сентября в ИГ сообщили о пленении двоих россиян. Как утверждалось, они были захвачены в бою, прошедшем еще 22-го числа в деревне Эш-Шуля на западе мухафазы Дейр-эз-Зор. Еще один россиянин, заявляли исламисты, в этом бою был убит.

В российском Минобороны заявили, что ни пленных, ни убитых среди россиян, воюющих в Сирии, в последнее время не было. Однако ведомство вело речь о кадровых военных, а не о наемниках.

Во вторник официальное информагентство ИГ Amaq опубликовало видео с пленными. Они сняты в похожих робах, закованными в наручники и со следами побоев. Один россиянин представляется Заболотним, уроженцем поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. По его совам, вместе с ним в плен попал Цуркану 1978 года рождения из Домодедовского района Подмосковья. Сам Цуркану в опубликованном фрагменте записи молчит. Он избит гораздо сильнее Заболотнего.

В тот же день проимперский блогер El Murid опубликовал скриншоты двух публикаций. Первая, в ВК-группе "Боевое братство - Домодедово", датирована 16 февраля 2015 года, до открытого вмешательства России в сирийскую войну. В ней Цуркану упоминается как участник боевых действий "в Сирии и Югославии". Во второй публикации, датированной июнем прошлого года, упоминается казак подхорунжий Заболотний, участвовавший в "польской гуманитарной миссии на Донбасс".