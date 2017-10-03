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новость ИГ опубликовало видео с двумя пленными россиянами

03.10.2017
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотный. Кадр видео Amaq
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотный. Кадр видео Amaq
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Официальное информагентство "Исламского государства" Amaq опубликовало видео с двумя российскими военными, попавшими к джихадистам в плен. Об этом сообщает мониторинговый центр SITE Intelligence Group.

Пленные сняты в похожих робах, закованными в наручники и со следами побоев. Один россиянин представляется Романом Заболотным 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет Аксайского района Ростовщины. Вместе с ним, рассказывает Заболотный, в плен попал Григорий Цуркану 1978 года рождения из Домодедовского района Подмосковья. Из фрагмента заявления видео, опубликованного в твиттере AlqalaamVID, не понятно, является ли второй человек в кадре именно Цуркану. Сосед Заболотного, побитый особенно сильно, в этом фрагменте молчит. Однако ранее исламисты заявляли, что в плен попали только двое россиян.

О пленении российских военных ИГ сообщило 28 сентября. Как утверждалось, они были захвачены в бою, прошедшем еще 22-го числа в деревне Эш-Шула на западе мухафазы Дейр-эз-Зор. Еще один российский военный, заявляли исламисты, в этом бою был убит.

Однако в Москве информацию ИГ опровергали. Минобороны уверяло, что ни пленных, ни убитых среди россиян, воюющих в Сирии, в последнее время не было.

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03.10.2017
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