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новость В Сирии убит российский генерал Асапов

24.09.2017
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
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Генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников в Сирии, убит в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Силы союзного России сирийского диктатора Башара Асада последнее время продолжают бои за Дейр-эз-Зор, пытаясь выбить оттуда "Исламское государство". Как утверждается, Асапов находился на командном пункте, "оказывая помощь сирийским командирам" в управлении операцией, когда исламисты внезапно начали минометный обстрел. В результате разрыва одной из мин российский генерал получил смертельное ранение.

Убитый представлен к некоей "высокой государственной награде".

Между тем в Инстаграме московской ГИБДД заявляется, что в момент обстрела на командном пункте находились только Асапов и переводчик. "Все говорят, по наводке", - утверждается в публикации.

Также в этом посте уточняется, что инцидент произошел в субботу, 23 сентября.

51-летний Асапов ранее участвовал в обеих чеченских войнах. В начале прошлого года в звании генерал-майора командовал 68-м армейским корпусом в Южно-Сахалинске. С этой должности в марте 2016-го был переведен в оккупированный боевиками Донецк, где под псевдонимом Примаков принял командование "1-м армейским корпусом минобороны ДНР". В апреле того же года руководил боями с украинскими войсками в районе Авдеевки и Ясиноватой.

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