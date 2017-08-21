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Фонтанка.Ру опубликовала список боевиков ЧВК Вагнера, определенно или предположительно погибших в Сирии. В списке 40 имен; о каждом погибшем дана краткая справка. Справки сопровождаются фотографиями и факсимиле анкет, заполнявшихся боевиками при поступлении к Вагнеру.

Список разбит на три раздела. В первом 25 фамилий, присутствовавших в справке, которая, как предполагает издание, была составлена в штабе Вагнера. В этой справке, отмечает Фонтанка.Ру, содержалось прямое указание на то, что это перечень сирийских потерь ЧВК за 2016 год. Относительно примерно половины фигурантов, говорится в публикации, изданию удалось получить дополнительное подтверждение места гибели.

Во втором разделе приведены имена восьми боевиков, погибших в один день - 19 октября 2015 года. Прямого указания на то, что наемников убили в Сирии, отмечает Фонтанка.Ру, в документах, которыми располагает редакция, нет. Однако осенью 2015-го разным журналистам поступила информация об одновременной гибели восьми или девяти боевиков Вагнера в Сирии.

Третий раздел, в котором семь имен, - это, как говорится в публикации, "пока отрывочные и неполные сведения о потерях группы Вагнера в 2017 году".

Некоторые из фигурантов списка ранее уже упоминались в СМИ - например, Александр Сагайдак или несколько боевиков, гибель которых установила Confict Intelligence Team.

Убитые - мужчины 1963-1994 годов рождения, большинство - граждане России. Однако Александр Конашенков (позывной Конан), убитый в марте 2016-го, был гражданином Украины и ранее воевал в батальоне ДНР "Спарта", которым командовал Моторола. К Вагнеру Конашенков устроился в мае 2015 года. В своей анкете в графе "Цель прихода в компанию" он указал "Заработать денег".

Алексей Стариков (позывной Старый), сгоревший в БМП в феврале 2016-го, в этой графе анкеты написал "Улудшение Материального Состояни, Потреатизм" (орфография оригинала), а Александр Леонов (позывной Волшебник), убитый вместе с семью другими боевиками 19 октября 2015-го, - "поднятие самооценки и материального уровня". Материальный интерес так или иначе обозначен в ответах в большинстве приведенных в публикации анкет.

Некоторым из убитых боевиков посмертно были присуждены государственные награды.

В августе прошлого года Sky News передавал, что ЧВК Вагнера потеряла в Сирии 500-600 боевиков. Однако подтверждения эта оценка не получила.

Reuters в начале нынешнего месяца передавал, что за январь - июль 2017 года в Сирии были убиты минимум 40 российских военных и наемников. 17 из числа погибших - кадровые сотрудники Минобороны, 21 - боевик частных военных компаний; принадлежность оставшихся двоих агентству выяснить не удалось.