О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.263476.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.263476.html
Также: Россия, Спецслужбы, Ближний Восток, Война, Криминал, Политика, Мир, Происшествия

новость Опубликован список боевиков Вагнера, погибших в Сирии

21.08.2017
Боевик Роман Руденко (позывной Рамон). Источник: fontanka.ru
Боевик Роман Руденко (позывной Рамон). Источник: fontanka.ru
Реклама

Фонтанка.Ру опубликовала список боевиков ЧВК Вагнера, определенно или предположительно погибших в Сирии. В списке 40 имен; о каждом погибшем дана краткая справка. Справки сопровождаются фотографиями и факсимиле анкет, заполнявшихся боевиками при поступлении к Вагнеру.

Список разбит на три раздела. В первом 25 фамилий, присутствовавших в справке, которая, как предполагает издание, была составлена в штабе Вагнера. В этой справке, отмечает Фонтанка.Ру, содержалось прямое указание на то, что это перечень сирийских потерь ЧВК за 2016 год. Относительно примерно половины фигурантов, говорится в публикации, изданию удалось получить дополнительное подтверждение места гибели.

Во втором разделе приведены имена восьми боевиков, погибших в один день - 19 октября 2015 года. Прямого указания на то, что наемников убили в Сирии, отмечает Фонтанка.Ру, в документах, которыми располагает редакция, нет. Однако осенью 2015-го разным журналистам поступила информация об одновременной гибели восьми или девяти боевиков Вагнера в Сирии.

Третий раздел, в котором семь имен, - это, как говорится в публикации, "пока отрывочные и неполные сведения о потерях группы Вагнера в 2017 году".

Некоторые из фигурантов списка ранее уже упоминались в СМИ - например, Александр Сагайдак или несколько боевиков, гибель которых установила Confict Intelligence Team.

Убитые - мужчины 1963-1994 годов рождения, большинство - граждане России. Однако Александр Конашенков (позывной Конан), убитый в марте 2016-го, был гражданином Украины и ранее воевал в батальоне ДНР "Спарта", которым командовал Моторола. К Вагнеру Конашенков устроился в мае 2015 года. В своей анкете в графе "Цель прихода в компанию" он указал "Заработать денег".

Алексей Стариков (позывной Старый), сгоревший в БМП в феврале 2016-го, в этой графе анкеты написал "Улудшение Материального Состояни, Потреатизм" (орфография оригинала), а Александр Леонов (позывной Волшебник), убитый вместе с семью другими боевиками 19 октября 2015-го, - "поднятие самооценки и материального уровня". Материальный интерес так или иначе обозначен в ответах в большинстве приведенных в публикации анкет.

Некоторым из убитых боевиков посмертно были присуждены государственные награды.

В августе прошлого года Sky News передавал, что ЧВК Вагнера потеряла в Сирии 500-600 боевиков. Однако подтверждения эта оценка не получила.

Reuters в начале нынешнего месяца передавал, что за январь - июль 2017 года в Сирии были убиты минимум 40 российских военных и наемников. 17 из числа погибших - кадровые сотрудники Минобороны, 21 - боевик частных военных компаний; принадлежность оставшихся двоих агентству выяснить не удалось.

Оставить комментарий Обсудить
21.08.2017
новость Новости по теме
02.08.2017 Reuters: В Сирии с начала года убиты 40 российских военных и наемников →
26.07.2017 Путин ввел в действие протокол о безвозмездной аренде базы Хмеймим →
20.07.2017 "Яблоко": Расходы на войну в Сирии, возможно, превысили 140 миллиардов рублей →
12.07.2017 Еще один российский военный советник погиб в Сирии →
27.06.2017 СМИ: Военная компания Пригожина захватывает нефтяные объекты в Сирии →
20.06.2017 ЧВК Вагнера и структуры Пригожина включены в санкционный список США →
06.06.2017 СМИ: Замком ЧВК Вагнера Трошев госпитализирован в неадекватном состоянии →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Европа, ты одурела
новость Ростов в огне
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: 161.ru
новость Конфликт Кадырова и ФСБ
Рамзан Кадыров и Игорь Хвостиков. Фото: grozny-inform.ru
в блоге От чего умер Шуберт
383
РЕКЛАМА
статья Свет в Августе
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Выдача виз США остановлена
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
в блоге Латынина и идиот Хемингуэй
383
новость Сервис знакомств повысит явку
Логотип приложения "Вместе на выборы"
в блоге Президентский фильтр
383
новость На РБК ввели "стоп-лист"
Здание РБК. Фото: wikimapia.org
новость Мальта: страдания православных
Проект православной церкви на Мальте (фрагмент). Источник: timesofmalta.com
новость Захарова обвиняет Израиль
Мария Захарова. Фото: mid.ru
статья Украина без Лениных
Виталий Портников
новость Урал: условки для малолеток
СПТУ-1 в пгт Рефтинский. Фото: reftinskiy.ru
новость Срок за унижение Путина
Данис Сафаргали в суде. Фото: idelreal.org
новость СМИ оштрафуют за рэп-батл
Кадр рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным
новость Эсминец США столкнулся с танкером
Эсминец John S. McCain. Фото: navy.mil
новость Барселона: исламисты против собора
Собор Саграда-Фамилия в Барселоне. Фото: Википедия
новость Турбины Siemens: ареста не будет
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
статья Дуэль Улюкаева с Сечиным
Илья Мильштейн. Courtesy photo