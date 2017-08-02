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За семь месяцев нынешнего года в Сирии убиты по меньшей мере 40 российских военных и наемников. Об этом сообщает Reuters. 17 из числа погибших - кадровые сотрудники Минобороны, 21 - боевик частных военных компаний; принадлежность оставшихся двоих агентству выяснить не удалось.

Большинство смертей, отмечается в публикации, подтверждены более чем одним источником. В то же время, подчеркивает агентство, реальное число россиян, погибших в нынешнем году в Сирии, может быть больше, поскольку данные о потерях тщательно скрываются.

Также Reuters обращает внимание, что число потерь России убитыми в нынешнем году больше, чем за первые 15 месяцев войны. С 30 сентября 2015 года, когда Россия открыто вмешалась в сирийский конфликт, и до конца 2016-го агентство насчитало 36 погибших военных и боевиков.

При этом Минобороны России существенно занижает число потерь. За 2015-2016 годы российское военное ведомство подтвердило гибель 23 российских военных, за семь месяцев нынешнего года - лишь 10. Данные о потерях среди боевиков ЧВК министерство не распространяет.

Сообщения о гибели российских военных и наемников существенно участились весной. Так, 22 марта стало известно сразу о 12 убитых. Отмечалось, что все смерти датируются уже нынешним годом.

Между тем еще в августе прошлого года Sky News передавал, что одна лишь ЧВК Вагнера потеряла в Сирии 500-600 боевиков.