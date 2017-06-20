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новость ЧВК Вагнера и структуры Пригожина включены в санкционный список США

20.06.2017
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
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Минфин США ввел санкции против частной военной компании Вагнера и двух структур олигарха Евгения Пригожина - "Конкорд-кейтеринг" и "Конкорд - менеджмент и консалтинг". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Названные структуры включены в "украинскую" часть санкционного списка.

Под санкции подпал и лично командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Также в числе примерно двух десятков персоналий, включенных во вторник в санкционный список, - Александр Бабаков, член Совфеда и спецпредставитель Владимира Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Из юридических лиц в санкционный список включены также кировский завод "Молот-оружие", московское предприятие "Оборонлогистика", холдинг охранных структур "Волк", финансовые учреждения аннексированного Крыма, ДНР и ЛНР.

Секторальные санкции введены, в частности, против целого ряда дочерних фирм "Транснефти", в том числе против "Черномортранснефти", "Гипротрубопровода", негосударственного пенсионного фонда "Транснефть".

Санкции лично против Пригожина были приняты еще в декабре 2016 года. Он тоже попал в "украинскую" часть списка.

ЧВК Вагнера, основанная по данным СМИ, в 2014 году, до осени 2015-го воевала на Восточной Украине; затем ее перебросили в Сирию. Известно, что Пригожин связан с этой незаконной структурой.

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20.06.2017
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