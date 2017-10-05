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новость Не сносить головы

Депутат Госдумы: Захваченные ИГ россияне казнены
05.10.2017
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотний. Кадр видео Amaq
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотний. Кадр видео Amaq
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Захваченные в Сирии боевиками "Исламского государства" россияне Роман Заболотний и Григорий Цуркану, вероятно, казнены. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает Интерфакс.

"Самое печальное то, что на 99 процентов Романа Заболотнего уже нет в живых, как и второго пленного. Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами", - сказал Водолацкий. Депутат не уточнил, откуда у него эта информация.

В четверг депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров уже заявлял, что казак Заболотний с большой вероятностью казнен. "Из надежного источника я получил информацию о том, что он казнен в Сирии. Хотелось бы, чтобы это было не так, но пока информация такова", - сказал Котляров.

28 сентября в ИГ сообщили о пленении двоих россиян. Как утверждалось, они были захвачены в бою, прошедшем еще 22-го числа в деревне Эш-Шуля на западе мухафазы Дейр-эз-Зор. Еще один россиянин, заявляли исламисты, в этом бою был убит.

В российском Минобороны заявили, что ни пленных, ни убитых среди россиян, воюющих в Сирии, в последнее время не было. Однако ведомство вело речь о кадровых военных, а не о наемниках.

Во вторник официальное информагентство ИГ Amaq опубликовало видео с пленными. Они сняты в похожих робах, закованными в наручники и со следами побоев. Один россиянин представляется Заболотним, уроженцем поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. По его словам, вместе с ним в плен попал Цуркану 1978 года рождения из Домодедовского района Подмосковья. Сам Цуркану в опубликованном фрагменте записи молчит. Он избит гораздо сильнее Заболотнего.

После появления видеозаписи Заболотнего и Цуркану опознали родственники и знакомые. Выяснилось, что оба пленных служили в частной военной компании Вагнера. По словам одного из знакомых Заболотнего, казак говорил ему, что у Вагнера ему пообещали платить 300 тысяч рублей в месяц. До поездки в Сирию Заболотний и Цуркану участвовали в войне в Донбассе на стороне сепаратистов.

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05.10.2017
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Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
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