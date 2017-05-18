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новость В Крыму в годовщину депортации задержаны 23 крымскотатарских активиста

18.05.2017
Задержание Сервера Караметова. Фото с ФБ-страницы Антона НАумлюка
Задержание Сервера Караметова. Фото с ФБ-страницы Антона НАумлюка
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Елена Санникова 18.05.2017
в блоге Гибридная депортация

В городах Крыма в 73-ю годовщину сталинской депортации крымскотатарского народа российская полиция задержала 23 крымскотатарских активистов. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк.

В Бахчисарае за проезд с крымскотатарскими флагами были задержаны пятеро водителей. На них российские полицейские составили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), суд назначен на следующий день. В качестве свидетелей по административным делам полицейские допросили находившихся в машинах пассажиров.

В Феодосии при попытке возложить цветы был задержан член Феодосийского регионального меджлиса Сулейман Кадыров, проходящий по делу о сепаратизме. Как передает "КрымSOS", активисту хотели вменить "организацию несанкционированного митинга". Позже его отпустили.

По сообщению журналиста Заира Эсмедляева, в Симферополе на центральной площади российские силовики задержали четверых активистов: Сервера Караметова, Наримана Джемилева и Сервера Измайлова. Караметов, 76-летний активист национального движения, проводил на площади одиночный пикет. Задержанных отвезли в Центральный РОВД города и отпустили после дачи объяснений.

Позже в столице Крыма полиция забрала в Центральный РОВД десятерых молодых людей, которые шли по улице с крымскотатарским флагом после возложения цветов и молитвы. Среди задержанных было двое несовершеннолетних, про одного известно, что у него взяли отпечатки пальцев. Затем девятерых задержанных отпустили. Одного несовершеннолетнего отказались выпускать без родителей, которые живут в 120 километрах от Симферополя. Затем в отдел полиции привезли еще троих молодых людей, они тоже шли с национальным флагом по улице.

С момента начала российской оккупации Крыма каждая годовщина сталинской депортации крымских татар сопровождается массовыми задержаниями активистов. В прошлом году 18 мая полиция задержала троих участников несогласованного автопробега. Кроме того, еще четырех человек тогда задержали в Судаке и четырех - в селе Льговское Кировского района полуострова.

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18.05.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Международный Меджлис

Виталий Портников, 21.04.2017

Россия не отменит запрет Меджлиса. Ведь выполнить решение Международного суда ООН - это значит не просто поставить под сомнение выводы собственного "правосудия", но и разрешить свободные выборы, пусть даже для одного народа. И получить легитимных представителей этого народа, пользующихся куда большим доверием, чем разнообразные крымские гауляйтеры.

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