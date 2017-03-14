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Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, основной обвиняемый по "делу 26 февраля", подал в верховный суд аннексированного Крыма ходатайства о восстановлении сроков апелляции на приговоры двум осужденным в особом порядке фигурантам этого дела - Эскендеру Небиеву и Таляту Юнусову, а также сами апелляционные жалобы на эти решения. Бумаги были направлены 6 марта, однако об их подаче жена политзека Эльмира Аблялимова сообщила на своей ФБ-странице лишь 13-го числа.

Чийгоз поясняет, что с приговорами Небиеву и Таляту Юнусову, вынесенными еще в конце 2015-го, был ознакомлен лишь 27 февраля нынешнего года в СИЗО. С этой даты он и просит исчислять сроки обжалования решений.

Политзек отмечает, что дела обоих фигурантов были рассмотрены без участия как его самого, так и его адвокатов. Однако в обоих приговорах в качестве установленных судом указан ряд фактов, непосредственно затрагивающих Чийгоза. Между тем, поскольку дела рассматривались в особом порядке, эти факты в процессах доказаны не были. Таким образом, судьи вышли за пределы рассматриваемых обвинений в отношении Небиева и Талята Юнусова.

В этой связи зампред Меджлиса просит отменить вынесенные приговоры в частях, затрагивающих/нарушающих его права и законные интересы.

Как передавал адвокат Чийгоза Николай Полозов, 27 февраля - как раз в день, когда политзек ознакомился с приговорами Небиеву и Таляту Юнусову, - оба они выступили как свидетели на суде по его делу. Талят Юнусов отказался от дачи каких-либо показаний. Небиев сообщил, что видел Чийгоза на митинге у Верховной рады Крыма, но тот не совершал никаких действий, направленных на организацию массовых беспорядков. В конфликтах с пророссийскими боевиками, добавил Небиев, и он сам, и другие участники митинга действовали самостоятельно, "давая сдачу", когда антимайдановцы нападали на них. Чийгоз, заметил свидетель, не имел возможности воздействовать ни на возникновение, ни на прекращение конфликтов.

Защита зампреда Меджлиса задала Небиеву вопрос, почему он оплатил стоимость поврежденного имущества Верховной рады Крыма, если не уничтожал его. Тот объяснил, что хотел быстрее завершить все процедуры по своему уголовному делу. По этой же причине, рассказал Небиев, он признал вину и согласился на особый порядок судебного разбирательства. Вмененный ему ущерб составлял 9730 рублей.

Бывший оператор крымскотатарского телеканала ATR Небиев был арестован в апреле 2015 года, однако уже через два месяца его освободили под поручительство муфтия Крыма Эмирали Аблаева. 9 октября он был задержан повторно, а через три дня его осудили к двум с половиной годам условно по части 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках). Коллаборантские СМИ заявляли, что Небиев дал показания не только против себя, но и против Чийгоза. Однако крымскотатарская общественность отнеслась к этой информации с недоверием. Показания Небиева на суде над зампредом Меджлиса подтвердили справедливость такой позиции.

Талята Юнусова арестовали еще в марте 2015-го, а два месяца спустя также освободили - под поручительство советника полпреда Владимира Путина в "крымском федеральном округе" Эскендера Билялова. 28 декабря того же года обвиняемого осудили по той же части 2 статьи 212 к трем с половиной годам условно. Никаких деталей разбирательства не сообщалось; между тем российская прокуратура Крыма в отчете о приговоре сделала нехарактерное для сообщений о рассмотренных в особом порядке делах замечание: "Приговор изучается прокуратурой на предмет соответствия его закону".

Слушания по существу дела Чийгоза продолжаются с августа прошлого года в верховном суде Крыма. Процесс ведет коллегия в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова. Зампреду Меджлиса вменена часть 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Чийгоз с января 2015-го содержится в симферопольском СИЗО-1. Вину он не признает.

Как сообщил Полозов, 14 марта прокурор завершил представление доказательств. Теперь доказательства будет представлять защита.

Одновременно в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя продолжается разбирательство основному "делу 26 февраля". В этом деле пять фигурантов: Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов. Всем пятерым вменяется часть 2 статьи 212 УК; им грозит от 3 до 8 лет колонии. Первые двое содержатся в СИЗО, остальные находятся на свободе под поручительством.

Асанов и Дегерменджи вину полностью отрицают. Эмирвалиев и Арсен Юнусов признают участие в драке, но отвергают обвинение в массовых беспорядках. Той же позиции первоначально придерживался и Кантемиров, однако в феврале он безуспешно пытался добиться выделения материалов в отношении себя в отдельное производство и рассмотрения их в особом порядке.

6 марта, выступая свидетелями в процессе Чийгоза, Асанов и Дегерменджи заявили, что муфтий Аблаев убеждал их оговорить зампреда Меджлиса в обмен на освобождение из СИЗО. Оба политзека это предложение отвергли.

"Дело 26 февраля" было сфабриковано в первой половине 2015 года. Годом раньше, 26 февраля 2014-го, протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Первый процесс по основному "делу 26 февраля" начался в декабре 2015-го, причем тогда его фигурантом был и Чийгоз. В феврале прошлого года верховный суд Крыма вернул материалы в прокуратуру. На предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья Зиньков разделил дело, оставив на рассмотрение в суде региона материалы в отношении Чийгоза, а остальные передав в районный суд.