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Судья подконтрольного России Центрального райсуда Симферополя Сергей Деменок начал слушания по существу основного "дела 26 февраля", сфабрикованного против крымскотатарских активистов. Об этом в пятницу сообщил Центр информации по правам человека.

Предварительные слушания по делу заняли три заседания: 3, 7 и 17 октября. Между тем начало разбирательства по существу в течение месяца неоднократно откладывалось: Деменок настаивал на присутствии в зале всех адвокатов подсудимых, тогда как всякий раз кто-либо из защитников не являлся. В ходе предварительных слушаний Деменок продлил двум фигурантам дела, содержащимся в СИЗО, - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи - срок ареста до 7 января 2017 года. Кроме того, он отказался допустить родственников подсудимых к участию в процессе в качестве общественных защитников.

На заседании 18 ноября помощник прокурора Симферополя Егор Иванцов огласил обвинительное заключение по делу. Всем фигурантам вменяется часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии. Как отмечается, Иванцов пять раз зачитал один и тот же текст, в котором менялись лишь фамилии подсудимых.

Деменок задал фигурантам вопрос об отношении к обвинению. Асанов заявил, что суть обвинения ему не понятна, вину он не признает, а от дачи показаний в процессе отказывается.

Схожим образом выступил и Дегерменджи. Он заметил, что ему не понятна квалификация инкриминированного преступления, в частности то, нарушение порядка какой страны ему вменено. Кроме того, политзек указал на ряд утверждений, которые в обвинительном заключении указаны обобщенно и неконкретно. Во время первого процесса по делу, заметил Дегерменджи, ему предъявлялось точно такое обвинение, однако именно из-за его неконкретности верховный суд аннексированного Крыма вернул дело в прокуратуру. Однако никаких коррективов в текст заключения внесено не было, подчеркнул политзек.

Остальные трое фигурантов - Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов - признали, что дрались с антимайдановцами из партии "Русское единство" и "народного ополчения" Крыма, однако не согласились с квалификацией своих действий как "массовых беспорядков".

Во время первого процесса по делу Дегерменджи также отрицал вину. Между тем Асанов, как сообщалось, занимал такую же позицию, как и остальные обвиняемые.

Далее в ходе заседания Деменок определил порядок рассмотрения доказательств, проигнорировав возражения адвокатов, которые настаивали, что в отсутствие "потерпевших" это недопустимо.

Кроме того, был определен график слушаний на конец ноября - декабрь. До конца года предполагается провести восемь заседаний по делу. Ближайшее, как написала на своей ФБ-странице политолог Элеонора Дюльбер, назначено на 23 ноября; начало в 13 часов.

"Дело 26 февраля" было сфабриковано в первой половине 2015 года по факту протестной акции у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014-го. Тогда протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в парламенте региона голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума".

Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Если не все, то большинство фигурантов основного "дела 26 февраля" зимой - весной 2015 года были заключены в СИЗО. На сегодня там остаются лишь Асанов и Дегерменджи. Кантемиров и Эмирвалиев также некоторое время провели в заключении, однако позже были освобождены под поручительство. Под поручительством находится и Юнусов; был ли и он первоначально помещен в следственный изолятор, неизвестно.

Первоначально в деле было восемь фигурантов. Двое из них - Эскендер Небиев и Талят Юнусов - в 2015 году также некоторое время провели в СИЗО, а затем были освобождены под поручительство. Дела обоих выделили в отдельные производства. В октябре и декабре 2015-го соответственно Небиева и Талята Юнусова осудили к условным срокам по той же части 2 статьи 212 УК. Небиев признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Признал ли вину Талят Юнусов, неизвестно.

Восьмой фигурант - зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он стал первым арестованным по делу и является основным обвиняемым - в отличие от остальных фигурантов, ему инкриминирована часть 1 статьи 212 (организация массовых беспорядков), санкция которой составляет от 8 до 15 лет колонии. Известно, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из СИЗО в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложение отвергли.

Первоначально Чийгоз также проходил по основному "делу 26 февраля". Первый процесс по делу начался в декабре 2015 года в российском верховном суде Крыма, однако полтора месяца спустя судейская коллегия под председательством Виктора Зинькова вернула материалы в прокуратуру. Такое решение было принято по ходатайству Чийгоза, указавшего на расплывчатость предъявленного ему обвинения.

20 июля прошли предварительные слушания в рамках повторного процесса. На них тот же судья Зиньков разделил "дело 26 февраля", выделив материалы в отношении Чийгоза в отдельное производство. Свое решение он пояснил тем, что согласно статье 31 российского УПК дела по части 1 статьи 212 УК подсудны судам регионов, тогда как дела по части 2 этой же статьи относятся к подсудности районных судов.

Защита обвиняемых, однако, сочла, что таким решением судья решил облегчить себе работу, оставив в процессе лишь одного подсудимого вместо шести. Она обжаловала разделение дела, но 13 сентября проиграла апелляцию.

Слушания по существу дела Чийгоза новая коллегия под председательством Зинькова начала еще до рассмотрения этой бумаги. Показания "потерпевших", допрошенных в процессе, указывали на подтасовки в деле. Суд над Чийгозом продолжается; сейчас коллегия ведет допрос свидетелей.