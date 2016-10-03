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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество | Персоны: Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Заир Смедляев

новость Начался суд по основному "делу 26 февраля"

03.10.2016
Али Асанов (сзади) и Мустафа Дегерменджи в суде. Фото с ФБ-страницы Мавиле Дегерменджи
Али Асанов (сзади) и Мустафа Дегерменджи в суде. Фото с ФБ-страницы Мавиле Дегерменджи
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Судья подконтрольного России Центрального райсуда Симферополя Сергей Деменок начал слушания по основному "делу 26 февраля", сфабрикованному против крымскотатарских активистов. Об этом сообщил на своей ФБ-странице председатель центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Каких-либо подробностей заседания Смедляев не привел. Его пост не позволяет даже сделать вывод о том, проводились ли в понедельник предварительные слушания или же Деменок уже приступил к разбирательству по существу.

Следующее заседание назначено на пятницу, 7 октября. Начало в 9:30.

В основном "деле 26 февраля" пять фигурантов. Это Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. Всем им вменяется часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии.

Асанов и Дегерменджи с весны прошлого года находятся в СИЗО. Кантемиров и Эмирвалиев также некоторое время провели в заключении, однако позже были освобождены под поручительство. Под поручительством находится и Юнусов; был ли и он первоначально помещен в следственный изолятор, неизвестно.

"Дело 26 февраля" было сфабриковано в первой половине 2015 года по факту протестной акции у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014-го. Тогда протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в парламенте региона голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума".

Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Всего в деле восемь фигурантов. Двое из них - Эскендер Небиев и Талят Юнусов - в 2015 году также некоторое время провели в СИЗО, а затем были освобождены под поручительство. Дела обоих выделили в отдельные производства. В октябре и декабре 2015-го соответственно Небиева и Талята Юнусова осудили к условным срокам по той же части 2 статьи 212 УК. Небиев признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Признал ли вину Талят Юнусов, неизвестно.

Восьмой фигурант - зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он стал первым арестованным по делу и является основным обвиняемым - в отличие от остальных фигурантов, ему инкриминирована часть 1 статьи 212 (организация массовых беспорядков), санкция которой составляет от 8 до 15 лет колонии. Известно, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из СИЗО в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложение отвергли.

Первоначально Чийгоз также проходил по основному "делу 26 февраля". Первый процесс по делу начался в декабре 2015 года в российском верховном суде Крыма, однако полтора месяца спустя судейская коллегия под председательством Виктора Зинькова вернула материалы в прокуратуру. Такое решение было принято по ходатайству Чийгоза, указавшего на расплывчатость предъявленного ему обвинения.

20 июля прошли предварительные слушания в рамках повторного процесса. На них тот же судья Зиньков разделил "дело 26 февраля", выделив материалы в отношении Чийгоза в отдельное производство. Свое решение он пояснил тем, что согласно статье 31 российского УПК дела по части 1 статьи 212 УК подсудны судам регионов, тогда как дела по части 2 этой же статьи относятся к подсудности районных судов.

Защита обвиняемых, однако, сочла, что таким решением судья решил облегчить себе работу, оставив в процессе лишь одного подсудимого вместо шести. Она обжаловала разделение дела, но 13 сентября проиграла апелляцию.

Слушания по существу дела Чийгоза новая коллегия под председательством Зинькова начала еще до рассмотрения этой бумаги. Сейчас в процессе допрашивают "потерпевших". Их показания свидетельствуют о подтасовках в деле.

Между тем основное "дело 26 февраля", как следует из его карточки на сайте Центрального райсуда, поступило туда лишь 20 сентября.

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03.10.2016

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