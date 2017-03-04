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За три года оккупации репрессии против коренного населения Крыма стали рутиной. Крымских татар объявляют террористами, экстремистами и сепаратистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Главные мишени - запрещенные в России "Хизб ут-тахрир" и Меджлис. О новом этапе преследований крымских мусульман - адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.
В Киеве прошла акция "Беззащитные защитники" в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова. Активист в фуражке ФСБ отлавливал людей с украинской символикой, независимых журналистов и крымских татар, задерживал их и закрывал за дверью с надписью "Русский мир". Курбединов отбывает 10-суточный арест. ЦПЭ сфабриковал на него протокол о демонстрировании символики "Хизб ут-тахрир". ВИДЕО.