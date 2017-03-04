О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.259230.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.259230.html
Также: Украина, Политзеки, Право, Религия, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Юрий Тимофеев

статья Средства от неугодных

Юрий Тимофеев, 04.03.2017

За три года оккупации репрессии против коренного населения Крыма стали рутиной. Крымских татар объявляют террористами, экстремистами и сепаратистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Главные мишени - запрещенные в России "Хизб ут-тахрир" и Меджлис. О новом этапе преследований крымских мусульман - адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

Оставить комментарий Обсудить
Юрий Тимофеев, 04.03.2017
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 27.02.2017
в блоге Наши и ваши знамена
статья Статьи по теме
На акции "Беззащитные защитники": "задержание" крымского татарина. Кадр Граней.Ру

Драма в одном действии

31.01.2017

В Киеве прошла акция "Беззащитные защитники" в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова. Активист в фуражке ФСБ отлавливал людей с украинской символикой, независимых журналистов и крымских татар, задерживал их и закрывал за дверью с надписью "Русский мир". Курбединов отбывает 10-суточный арест. ЦПЭ сфабриковал на него протокол о демонстрировании символики "Хизб ут-тахрир". ВИДЕО.

новость Новости по теме
03.03.2017 Фигурант первого дела крымских мусульман Сайфуллаев доставлен в кировскую ИК-17 →
01.03.2017 Следствие по делу Умерова завершено →
28.02.2017 Прошли предварительные слушания по делу Семены →
28.02.2017 Суд оставил под стражей крымского политзека Балуха →
26.02.2017 В Киеве прошел марш против российской оккупации Крыма →
21.02.2017 Симферополец Мустафаев арестован на 11 суток за пост во "Вконтакте" →
21.02.2017 В Симферополе прошли массовые задержания крымских татар →
16.02.2017 Арест крымского "диверсанта" Сулейманова продлен до 20 марта →
13.02.2017 Начался повторный суд над крымским мусульманином Зейтуллаевым →
09.02.2017 Адвокату Курбединову ограничили время ознакомления с делом Сулейманова →
30.01.2017 Pоссийские адвокаты выступили в защиту Курбединова →
Фото и Видео
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Поклонская: Бюст Николая II мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
новость Трамп не будет спешить с Россией
Донадьд Трамп. Кадр CNN
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Тюремный оптимизм
383
новость Госдеп о правах человека
Госдепартамент США. Фото: Википедия
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Португалия признала Голодомор геноцидом
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
в блоге Аргумент Пескова
383
новость Малайзия высылает посла КНДР
Ким Чен Нам. Фото: news.sbs.co.kr
новость Фийон лишается поддержки
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Донбасс - добыча Путина
59
новость "Перезаргузки" не будет
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
новость Рогозин-младший перейдет в ОАК
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com