За три года оккупации репрессии против коренного населения Крыма стали рутиной. Крымских татар объявляют террористами, экстремистами и сепаратистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Главные мишени - запрещенные в России "Хизб ут-тахрир" и Меджлис. О новом этапе преследований крымских мусульман - адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.259230.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/259230.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Средства от неугодных</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> За три года оккупации репрессии против коренного населения Крыма стали рутиной. Крымских татар объявляют террористами, экстремистами и сепаратистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Главные мишени - запрещенные в России "Хизб ут-тахрир" и Меджлис. О новом этапе преследований крымских мусульман - адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>