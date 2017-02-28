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Верховный суд аннексированного Крыма отклонил жалобу на продление ареста украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого по сфабрикованному делу о хранении боеприпасов. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк. Политзаключенный останется под стражей до 4 марта.

"Все происходящее, вместе с третьим обыском, - это давление на меня. Потому что в этом мерзостном мире, которое культивирует государство, я предпочел остаться человеком, - заявил Балух в суде. - Не так сложно поднять апелляционные и кассационную жалобы, чтобы увидеть, что мне еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны, чтобы совершить то, что совершили сейчас. Лишить меня средств к существованию, чтобы сломать. Это бесполезно, меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить".

45-летний Балух, фермер из села Серебрянка Раздольненского района, был задержан оперативниками ФСБ 8 декабря прошлого года по итогам обыска в домах у него и его матери. С 12 декабря он содержится под арестом.

По части 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов) активисту грозит до четырех лет колонии. Как утверждают силовики, на чердаке у него нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Политзек вину не признает. Его родственники уверены, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Коме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против активиста открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), по которому он в июне 2016-го был осужден к 320 часам обязательных работ. Балух отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября, за полторы недели до задержания, Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

В конце декабря Балух заявил о неприемлемых условиях содержания в СИЗО. Политзек рассказал, что камера переполнена - арестантов там почти втрое больше, чем нар, - и при его бронхите дышать ему очень трудно. 28 декабря активисту, перевезенному в раздольненский ИВС для участия в предыдущем суде о продлении ареста, вызывали скорую помощь.

23 января адвокат Тарас Омельченко после встречи с Балухом сообщил, что политзек подвергается избиениям в СИЗО. На лице Балуха были видны следы побоев. Кроме того, 17 января у Балуха случился острый приступ мочекаменной болезни. В медчасти симферопольского СИЗО-1 политзеку поставили капельницу. Балух также сообщил Омельченко о начавшихся из-за неудовлетворительного питания в СИЗО проблемах с пищеварительной системой, в частности с желудком.

5 февраля судья Раздольненского райсуда Крыма Александр Абеляшев продлил Балуху до 4 марта срок содержания в СИЗО.