О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258424.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258424.html
Также: Украина, Россия, Война, Спецслужбы, Полиция, Право, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Pоссийские адвокаты выступили в защиту Курбединова

30.01.2017
Эмиль Курбединов. Фото с личной ФБ-страницы
Эмиль Курбединов. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама
статья Статья

Борьба за существование

Крымские татары противостоят террору, осваивая инструменты мирной борьбы. Они объединяются, сотрудничают с движением дагестанских матерей, помогают семьям, попавшим в беду. Адвокат Эмиль Курбединов рассказал правозащитнице Марии Томак о новых репрессиях, подлых методах спецслужб и об инициативе "Крымская солидарность".

Мария Томак
14.11.2016

Ирина Хрунова, Дмитрий Динзе, Александр Попков, Ильнур Шарапов и другие известные российские адвокаты выступили с открытым письмом в связи с арестом в аннексированном Крыму их коллеги Эмиля Курбединова. Текст письма публикует "Медиазона".

"С 2014 года в Крыму российскими властями последовательно удушаются основные права и свободы человека. Свобода собраний, совести и слова на полуострове фактически уничтожены, уголовные дела, административные аресты и штрафы щедро раздаются людям любых взглядов и сфер деятельности — журналистам, анархистам, мусульманам только лишь за выражение своего мнения, за вывешенный в автомобиле флаг, за критику власти, за попытку провести мирный пикет или собрание", - говорится в письме.

По словам подписавшихся под документом, "в Крыму отсутствуют какие-либо правозащитные организации, общественно-наблюдательные комиссии, а доступ независимых мониторинговых миссий максимально ограничен". Судебная система в Крыму низведена до состояния формальной инстанции, крымские суды не выполняют элементарные нормы законодательства, игнорируют решения и разъяснения высших судов России, отмечают адвокаты.

По их словам, не вызывает сомнений, что "одновременный арест адвоката Эмиля Курбединова за размещение видеоролика в соцсети и обыски у него в офисе и квартире носят спланированный и политический характер с целью запугивания, поиска компрометирующих материалов и устранения его от выполнения профессионального долга".

"Мы - российские адвокаты, в том числе работающие в Крыму, выражаем солидарность со своим коллегой, обращаемся к Федеральной палате адвокатов с просьбой предпринять ряд мер по его защите и не допустить его сугубо политического преследования", - говорится в письме.

26 января cудья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала Курбединова на 10 суток за публикацию на личной ФБ-странице видео с прошедшего в Крыму в 2013 году митинга "Хизб ут-тахрир". Курбединов был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). При этом свой пост юрист поместил 6 июня 2013 года, то есть до аннексии Крыма.

Протокол на Курбединова оформил старший оперативник ЦПЭ майор полиции Ренат Шамбазов. На слушаниях полицейский ходатайствовал о приобщении к делу и других постов, помещенных адвокатом в Фейсбуке в 2012-2013 годах. По словам силовика, в этих публикациях присутствует символика "Хизб ут-тахрир", ИГ и "Джабхат ан-нусры" (нынешняя "Джабхат фатах эш-Шам"). Однако Белинчук ходатайство отклонила.

Сам Курбединов заявил, что вину признает частично. Он пояснил, что "Хизб ут-тахрир" на Украине действует легально, а сам он давно забыл о своей публикации. "Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее", - заверил юрист.

35-летний Курбединов - один из самых активных и известных правозащитных адвокатов Крыма. Он участвует в целом ряде политических дел. Помимо зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, против которого сфабриковано дело о сепаратизме, в числе его клиентов - другой зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз, фигуранты дел крымских мусульман Руслан Зейтуллаев, Вадим Сирук, Энвер Мамутов, Теймур Абдуллаев, журналист Николай Семена.

4 августа 2016 года в контору Курбединова пытались проникнуть силовики. Визитеры, отказавшиеся представляться, потребовали впустить их в помещение и начали стучать в двери и окна. Также они совершали некие манипуляции с интернет-кабелями, идущими в помещение. Через некоторое время силовики удалились, так и не попав внутрь.

Оставить комментарий Обсудить
30.01.2017

новость Новости по теме
26.01.2017 В Крыму арестованы адвокат Курбединов и активист Салиев →
26.01.2017 В Бахчисарае задержаны активист Салиев и адвокат Курбединов →
25.01.2017 ФСБ вывела адвоката Полозова из дела Умерова →
25.01.2017 Суд отказался продлить арест крымскому "диверсанту" Сулейманову →
24.01.2017 Политзек Балух подвергается побоям в симферопольском СИЗО →
23.01.2017 Фигуранты дела севастопольских мусульман отправлены в колонии →
22.01.2017 В аннексированном Крыму исчез гражданин Узбекистана Каримов →
21.01.2017 Симферопольскому журналисту Семене вручили обвинительное заключение →
19.01.2017 Азербайджанец Чемоданов арестован в Крыму по делу о религиозном терроризме →
17.01.2017 Крым: близких блогера Натальи Харченко увольняют с работы →
12.01.2017 Адвокат: Крымским мусульманам дополнительно вменят статью о захвате власти →
10.01.2017 Аресты фигурантов третьего дела крымских мусульман продлены до 12 апреля →
10.01.2017 Крымского политзека Куку вернули в СИЗО после стационарной психэкспертизы →
05.01.2017 Крымскотатарский активист Халилов снял голодовку →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Сами вы расисты
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
новость Поклонская против "Матильды"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Акция в защиту Исаакия: ВИДЕО
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
новость Дело о покушении на Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Стрельба в мечети Квебека
На месте происшествия в Квебеке. Фото: @AJEnglish
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость Нью-Йорк: суд против Трампа
Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today
новость Милонов собирает крестный ход
Виталий Милонов. Фото: nsn.fm
статья Пережить правителя
Виталий Портников
в блоге Канада обетованная
383
новость Трамп: Маккейн хочет войны
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
новость Трамп поговорил с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин
в блоге Черносотенцы не молчат
59
новость Канадский ответ Трампу
Джастин Трюдо приветствует беженцев. Фото из личного твиттера
новость В Россию не пустят людей с ВИЧ
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
новость Состояние Белых ухудшилось
Никита Белых после задержания. Фото СКР
новость СВР и Нобелевка
Медаль Нобелевской премии мира. Фото: nobelpeaceprize.org