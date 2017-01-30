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Ирина Хрунова, Дмитрий Динзе, Александр Попков, Ильнур Шарапов и другие известные российские адвокаты выступили с открытым письмом в связи с арестом в аннексированном Крыму их коллеги Эмиля Курбединова. Текст письма публикует "Медиазона".

"С 2014 года в Крыму российскими властями последовательно удушаются основные права и свободы человека. Свобода собраний, совести и слова на полуострове фактически уничтожены, уголовные дела, административные аресты и штрафы щедро раздаются людям любых взглядов и сфер деятельности — журналистам, анархистам, мусульманам только лишь за выражение своего мнения, за вывешенный в автомобиле флаг, за критику власти, за попытку провести мирный пикет или собрание", - говорится в письме.

По словам подписавшихся под документом, "в Крыму отсутствуют какие-либо правозащитные организации, общественно-наблюдательные комиссии, а доступ независимых мониторинговых миссий максимально ограничен". Судебная система в Крыму низведена до состояния формальной инстанции, крымские суды не выполняют элементарные нормы законодательства, игнорируют решения и разъяснения высших судов России, отмечают адвокаты.

По их словам, не вызывает сомнений, что "одновременный арест адвоката Эмиля Курбединова за размещение видеоролика в соцсети и обыски у него в офисе и квартире носят спланированный и политический характер с целью запугивания, поиска компрометирующих материалов и устранения его от выполнения профессионального долга".

"Мы - российские адвокаты, в том числе работающие в Крыму, выражаем солидарность со своим коллегой, обращаемся к Федеральной палате адвокатов с просьбой предпринять ряд мер по его защите и не допустить его сугубо политического преследования", - говорится в письме.

26 января cудья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала Курбединова на 10 суток за публикацию на личной ФБ-странице видео с прошедшего в Крыму в 2013 году митинга "Хизб ут-тахрир". Курбединов был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). При этом свой пост юрист поместил 6 июня 2013 года, то есть до аннексии Крыма.

Протокол на Курбединова оформил старший оперативник ЦПЭ майор полиции Ренат Шамбазов. На слушаниях полицейский ходатайствовал о приобщении к делу и других постов, помещенных адвокатом в Фейсбуке в 2012-2013 годах. По словам силовика, в этих публикациях присутствует символика "Хизб ут-тахрир", ИГ и "Джабхат ан-нусры" (нынешняя "Джабхат фатах эш-Шам"). Однако Белинчук ходатайство отклонила.

Сам Курбединов заявил, что вину признает частично. Он пояснил, что "Хизб ут-тахрир" на Украине действует легально, а сам он давно забыл о своей публикации. "Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее", - заверил юрист.

35-летний Курбединов - один из самых активных и известных правозащитных адвокатов Крыма. Он участвует в целом ряде политических дел. Помимо зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, против которого сфабриковано дело о сепаратизме, в числе его клиентов - другой зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз, фигуранты дел крымских мусульман Руслан Зейтуллаев, Вадим Сирук, Энвер Мамутов, Теймур Абдуллаев, журналист Николай Семена.

4 августа 2016 года в контору Курбединова пытались проникнуть силовики. Визитеры, отказавшиеся представляться, потребовали впустить их в помещение и начали стучать в двери и окна. Также они совершали некие манипуляции с интернет-кабелями, идущими в помещение. Через некоторое время силовики удалились, так и не попав внутрь.