В Киеве на площади Независимости прошла акция "Беззащитные защитники" в поддержку симферопольского адвоката Эмиля Курбединова, который отбывает 10-суточный арест по сфабрикованному административному делу. Участники призвали мировую общественность осудить репрессии против независимых адвокатов в аннексированном Крыму.

Собравшиеся провели перформанс. Активист в фуражке ФСБ отлавливал людей с украинской символикой, независимых журналистов и крымских татар, задерживал их и закрывал за дверью с надписью "Русский мир".

Видео Алексея Чернышева:

Курбединов - один из самых активных и известных правозащитных адвокатов Крыма. Он участвует в целом ряде политических дел.

Решение об аресте адвоката вынесла 26 января cудья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук. Она объявила юриста виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за публикацию на личной ВК-странице видео с прошедшего в Крыму в 2013 году митинга "Хизб ут-тахрир". Протокол на Курбединова оформил старший оперативник ЦПЭ майор полиции Ренат Шамбазов.

При этом свой пост юрист поместил 5 июня 2013 года, то есть до аннексии полуострова.

В поддержку Курбединова выступили десятки российских адвокатов, а также ряд правозащитных организаций, в том числе Amnesty International и "Мемориал".