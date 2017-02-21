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новость В Симферополе прошли массовые задержания крымских татар

21.02.2017
Задержания татар в Каменке. Фото из Фейсбука Антона Наумлюка
Задержания татар в Каменке. Фото из Фейсбука Антона Наумлюка
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В симферопольском микрорайоне Каменка прошли массовые задержания крымских татар. Как сообщил в своем Фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов, задержаниям предшествовал обыск в доме местного жителя Марлена Мустафаева. Силовики задержали соседей, которые пришли его поддержать, а самого Мустафаева отвезли в центр "Э". По словам адвоката, задержаны не менее двадцати человек.

По данным журналиста Антона Наумлюка, задержаны около десяти человек, в том числе Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев и другие. Силовики перекрыли улицу, а затем объявили по мегафону, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

26 января сам Курбединов был сперва задержан, а потом арестован на 10 суток за публикацию на личной ФБ-странице видео с прошедшего в Крыму в 2013 году митинга "Хизб ут-тахрир". Курбединов был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). При этом свой пост юрист поместил 6 июня 2013 года, то есть до аннексии Крыма.

Протокол на Курбединова оформил старший оперативник ЦПЭ майор полиции Ренат Шамбазов. На слушаниях полицейских ходатайствовал о приобщении к делу и других постов, помещенных адвокатом в Фейсбуке в 2012-2013 годах. По словам силовика, в этих публикациях присутствует символика "Хизб ут-тахрир", ИГ и "Джабхат ан-нусры" (нынешняя "Джабхат фатах эш-Шам"). Однако Белинчук ходатайство отклонила.

В этот же день Бахчисарайский райсуд арестовал за посты на личной ВК-странице местного активиста Сейрана Салиева. Как рассказал адвокат Айдер Азаматов, его доверителю дали 12 суток по двум делам, первое из которых также было квалифицировано по части 1 статьи 20.3, а второе - по статье 20.29 российского КоАП (распространение экстремистских материалов). Активисту вменили публикации фото с флагами "Хизб ут-тахрир" и песен чеченского барда Тимура Муцураева.

Утром в четверг в квартиру Салиева в Бахчисарае явилась с обыском ФСБ. Как сообщали очевидцы, "во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей". Постановления об обыске силовики не предъявили.

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21.02.2017
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Эмиль Курбединов

Борьба за существование

Мария Томак, 14.11.2016

Крымские татары противостоят террору, осваивая инструменты мирной борьбы. Они объединяются, сотрудничают с движением дагестанских матерей, помогают семьям, попавшим в беду. Адвокат Эмиль Курбединов рассказал правозащитнице Марии Томак о новых репрессиях, подлых методах спецслужб и об инициативе "Крымская солидарность".

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