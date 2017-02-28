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В подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя прошли предварительные слушания по делу о сепаратизме, сфабрикованному против журналиста Николая Семены. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Антон Наумлюк. Фамилию судьи, рассматривающего дело, он не уточнил.

Первоначально заседание предполагалось провести еще 17 февраля, а на 28-е было намечено уже рассмотрение дела по существу. Однако 17-го слушания отложили, из-за того что адвокат журналиста Эмиль Курбединов не смог подготовиться к процессу: в конце января при обыске в конторе юриста ЦПЭ изъял все документы как по делу Семены, так и по всем другим делам. Компьютеры с данными адвокату вернули только утром 17-го числа, непосредственно перед намеченными слушаниями.

Теперь первое заседание по существу дела назначено на 20 марта, начало в 14 часов.

Хотя предварительные слушания в соответствии с российским УПК проводятся в закрытом режиме, поддержать Семену к зданию суда пришли крымскотатарские активисты, в том числе первый зампред Меджлиса Нариман Джелял.

66-летнему Семене грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). Ему вменяется написание статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", опубликованной в "Крым.Реалиях" 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова.

Текст подписан "Валентин Гончар, политолог". Между тем в деле имеются скриншоты экрана компьютера Семены, сделанные, вероятно, в процессе написания статьи. Журналист подозревает, что ФСБ получила удаленный доступ к его компьютеру и отслеживала его действия.

19 апреля 2016 года у Семены прошел обыск. Затем журналиста доставили на допрос, после чего отпустили под подписку о невыезде. 29 апреля Семене предъявили обвинение. Позже Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Журналист вину не признает.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Насколько известно, обвинение основывается исключительно на выводах лингвистической экспертизы, которая заявила о присутствии в текстах Семены публичных призывов к экстремизму и сепаратизму. Защита, однако, отмечала, что в своем заключении эксперт-лингвист вышел за пределы своей компетенции, и настаивала на исключении исследования из дела.

При этом к делу приобщена политологическая экспертиза, проведенная по заказу адвокатов бывшим профессором Кубанского университета Михаилом Саввой, бежавшим из России два года назад и получившим политубежище на Украине. Савва указал, что согласно Конституции России международные нормы имеют приоритет перед национальными законами, а в целом ряде международно-правовых документов, подписанных Москвой, Крым признается территорией Украины. Таким образом, заключил политолог, Семена, объявляя Крым украинским, российских законов не нарушал.

23 августа 2016-го стало известно, что киевский Институт нейрохирургии им. Ромоданова вызвал Семену на лечение. Ранее журналист перенес травму позвоночника, и медики заявляют, что промедление с лечением грозит ему инвалидностью. Андрей Сабинин, другой адвокат журналиста, направил следователю Александру Паршутину, в производстве которого находилось дело, ходатайство о разрешении Семене выехать на континентальную Украину. С аналогичными призывами к российским властям обратились участники целого ряда общественных организаций и международных форумов. Однако Паршутин в ходатайстве отказал, сославшись на "наличие специализированных учреждений для прохождения лечения на территории Республики Крым".

29 августа сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко наградил Семену юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Осенью Форум гражданского общества Восточного партнерства присудил Семене премию им. Павла Шеремета.