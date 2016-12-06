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Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Петр Порошенко

новость В борьбе роковой

Порошенко: Российская агрессия в Донбассе унесла жизни десяти тысяч украинцев
06.12.2016
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
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Российская агрессия в Донбассе привела к гибели более десяти тысяч украинцев. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Общее количество жертв войны поражает, оно достигло десяти тысяч. Россия лишила жизни не только 2558 наших военных из Вооруженных Сил и других силовых структур, которые защищают страну, но и семь с половиной тысяч гражданских лиц Украины. Этот смертный грех - на душах высшего военно-политического руководства Российской Федерации, которое стремится восстановить империю и презирает жизнь и судьбы людей", - заявил Порошенко на церемонии вручения госнаград по случаю 25-летия Вооруженных сил Украины.

Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память украинских воинов и гражданских лиц, погибших в развязанной Россией против Украины войне.

Порошенко назвал главной задачей вооруженных сил Украины на 2017 год повышение боеспособности и обеспечение готовности войск к выполнению задач по защите страны. "На временно оккупированных территориях Украины находится около 700 российских танков, 1200 российских боевых бронированных машин, более тысячи российских артиллерийских систем и более 300 реактивных систем залпового огня, - заявил президент. - С одной стороны, такое присутствие свидетельствует о том, что они нас боятся. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в любой момент на нас может пойти не только все это, но и то, что сконцентрировано и нависло над нами по ту сторону украино-российской границы".

24 октября Порошенко заявил, что альтернативы минским договоренностям - военное решение конфликта и открытое наступление на Россию. "Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы", – заявил президент в интервью украинским телеканалам.

"Те политические силы, которые против "Минска", ставят целью отказаться от этих (оккупированных. - Ред.) территорий, построить там границу и исповедовать логику территории в обмен на мир. Хочу разочаровать, что эти политические силы и их сторонники, которые против "Минска", не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные", – заявил Порошенко.

В случае выхода Украины из минских соглашений в отношении России перестанут действовать санкции, считает Порошенко. "Если Украина сама выйдет из минских договоренностей, забудьте о санкциях, если Украина сама возьмет на себя статус нарушителя минских договоренностей, забудьте о коалиции", - добавил украинский президент.

Также Порошенко подтвердил, что в ходе встречи "нормандской четверки" в Берлине он призвал Владимира Путина прекратить стрелять на Донбассе. "Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просил прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой", - заявил Порошенко.

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06.12.2016
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Мы еще повоюем

Илья Мильштейн, 30.11.2016

Респонденты - народ эластичный, и при помощи зомбоящика из него можно лепить разные фигурки. В июле прошлого года только половина из них желала помириться с Западом. Сегодня почти три четверти. А завтра, если что, подавляющее большинство раскается в своих заблуждениях, вновь забаррикадировавшись в осажденной крепости.


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