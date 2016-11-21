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Москва пытается влиять на политическую ситуацию в целом ряде европейских стран и подрывает европейское единство. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном мероприятии по случаю третьей годовщины начала Евромайдана, сообщает пресс-служба главы государства.

"Российский авторитарный режим, который "замочил в сортире" демократию в собственной стране, охотно пользуется ее инструментами для достижения собственных целей за пределами России. И, подчеркиваю, не только в Украине, но и во всей Европе", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что Революция Достоинства подвела черту и под российско-советским прошлым, и под постсоветским периодом развития украинского государства. "Она установила четкую демаркационную линию и в пространстве, и во времени. Выразительно обозначила границу, которая отделяет и отдаляет наш украинский, европейский мир от их "русского мира", - сказал Порошенко.

Порошенко напомнил, что на прошлой неделе в ООН поддержали инициированный Украиной проект резолюции о ситуации в аннексированном Россией Крыму. "Впервые в официальных документах ООН Россия названа тем, кем она является на самом деле - государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями, - отметил украинский президент. - А еще раньше ПАСЕ приняла документ, в котором ситуация на востоке характеризуется как российская агрессия против суверенного государства".

15 ноября Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет) принял резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. За документ проголосовали представители 73 стран при 76 воздержавшихся и 23 голосах против. В преамбуле резолюцииосуждается "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя" и подтверждается "непризнание ее аннексии".

В резолюции предлагалось осудить "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

12 октября ПАСЕ 78 голосами за при 11 против и 13 воздержавшихся приняла резолюцию "Политические последствия российской агрессии на Украине". Ее проект был озаглавлен "Политические последствия кризиса на Украине", однако в ходе обсуждения название изменили.Ассамблея призвала Россию "отозвать твои войска с территории Украины и прекратить военное снабжение сепаратистов".

В тот же день ПАСЕ приняла еще одну резолюцию - о нарушении прав человека в оккупированных пророссийскими сепаратистами районах Донбасса и Приазовья. В документе заявлялось о юридической ответственности России за действия боевиков. Как говорилось в документе, ДНР и ЛНР "созданы, поддерживаются и фактически контролируются Российской Федерацией". Тем самым ПАСЕ возложила на Россию за события в Донбассе такую же ответственность, как и за события в Крыму.

"Согласно международному праву Российская Федерация, которая де-факто осуществляет контроль над этими территориями, несет ответственность за защиту их населения, - подчеркивалось в резолюции. - Россия, таким образом, должна гарантировать соблюдение прав человека всем жителям Крыма и ДНР и ЛНР".