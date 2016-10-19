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В Берлине начались переговоры в нормандском формате с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России. Об этом сообщает "Укринформ". Встреча началась около 19:30 мск.

С украинской стороны кроме президента Петра Порошенко в переговорах участвуют глава МИДа Павел Климкин и замглавы администрации президента Константин Елисеев. С российской стороны присутствуют Владимир Путин, его помощник Владислав Сурков и глава МИДа Сергей Лавров.

Четырехсторонней встрече предшествовали переговоры Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Как написал в своем твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, когда по окончании этих переговоров Путин вошел в зал, рукопожатием украинский и российский лидеры не обменялись.

Предполагалось, что переговоры о ситуации на Украине продлятся до 22 часов мск, после чего начнется трехсторонняя встреча Меркель, Олланда и Путина, посвященная Сирии. Однако по состоянию на 22:40 встреча в нормандском формате еще продолжалась.

Украинская делегация намерена настаивать на согласовании дорожной карты, регламентирующей выполнение Минских договоренностей. Позиции Киева и Москвы относительно необходимых шагов принципиально разнятся. Украина настаивает на том, что, прежде чем выполнять политическую часть договоренностей, нужно обеспечить безопасность на контролируемых пророссийскими боевиками территориях Донбасса и Приазовья: прекратить военные действия, вывести вооружения и обеспечить контроль Киева над украино-российской границе. Между тем Россия добивается, чтобы сначала была реализована политическая часть соглашений, которая заключается в предоставлении оккупированным районам особого статуса и проведении там выборов.

Накануне Порошенко заявил, что, "к сожалению, не очень оптимистичен относительно завтрашней встречи". Шансы, что Москва согласится подписать предлагаемый проект дорожной карты, невелики, заметил украинский лидер.

Перед приездом Путина группа активистов устроила у Рейхстага, где проходит встреча, выступила с протестом против бомбардировок в Сирии, которые до самого последнего времени вел путинский режим. Демонстранты разложили несколько десятков игрушечных медведей, облитых красной жидкостью, и обломки кирпичей, а также растянули флаг Сирии и плакат с требованием прекратить бомбить детей в Алеппо.

Активисты призвали Меркель в ходе ее встречи с Путиным уделить этому вопросу особое внимание.