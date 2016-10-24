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Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Петр Порошенко

новость Порошенко назвал две альтернативы минским договоренностям

24.10.2016
Петр Порошенко. Фото: 112.ua
Петр Порошенко. Фото: 112.ua
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Петр Порошенко назвал две альтернативы минским договоренностям. Как передает УНИАН, по словам украинского президента, "альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на Россию. "Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы", – заявил президент в интервью украинским телеканалам.

"Те политические силы, которые против "Минска", ставят целью отказаться от этих (оккупированных. - Ред.) территорий, построить там границу и исповедовать логику территории в обмен на мир. Хочу разочаровать, что эти политические силы и их сторонники, которые против "Минска", не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные", – заявил Порошенко.

В случае выхода Украины из минских соглашений в отношении России перестанут действовать санкции, считает Порошенко. "Если Украина сама выйдет из минских договоренностей, забудьте о санкциях, если Украина сама возьмет на себя статус нарушителя минских договоренностей, забудьте о коалиции", - добавил украинский президент.

Также Порошенко подтвердил, что в ходе встречи "нормандской четверки" в Берлине он призвал Владимира Путина прекратить стрелять на Донбассе. "Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просьба прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой", - заявил Порошенко.

При этом он добавил, что Украина не отдаст "ни кусочка" поселка Станица Луганская в результате разведения войск в районе проведения антитеррористической операции. "Украина снимает один наблюдательный пост. С той стороны, со стороны реки (Северский Донец.- Ред.) российско-террористические войска снимают три поста, поэтому нам режим разведения, режим прекращения огня выгоден, потому что "Минск" - дорога к миру", - отметил президент.

В ночь на 21 сентября в Берлине прошла встреча "нормандской четверки". Как позже заявил Порошенко, Россия согласилась на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. "Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, мы ее называем полицейской, миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и в переходной период", - сказал он по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине.

Он отдельно подчеркнул, что российская сторона также поддержала необходимость ее введения.

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24.10.2016

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