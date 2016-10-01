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новость США считают нелегитимным запрет Междлиса крымских татар в России

01.10.2016
Госдепартамент США. Фото: Википедия
Госдепартамент США. Фото: Википедия
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США отказываются признать законным решение российского Верховного суда России о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Марка Тонера.

"США не признают легитимность решения Верховного Суда России запретить орган самоуправления крымских татар - Меджлиса. Мы отвергаем характеристику Меджлиса как организации "экстремистов", и осуждаем прекращение работы этого демократического института", - говорится в заявлении.

Тонер вновь подчеркнул, что США не признают российскую аннексию Крыма. "Наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине", - заявил представитель Госдепартамента.

13 апреля тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская приостановила деятельность Меджлиса. Ее решение было направлено в Министерство юстиции для включения Меджлиса в перечень экстремистских организаций. 26 апреля коллегия Верховного суда Крыма под председательством Натальи Терентьевой вынесла решение о запрете Меджлиса по иску, поданному Поклонской.

В четверг Верховный суд России оставил в силе решение о запрете Меджлиса как экстремистской организации. Апелляция, поданная крымскотатарской организацией, была отклонена.

Запрет Меджлиса вызвал протесты международного сообщества. 22 апреля США призвали Россию отменить решение Минюста о признании деятельности Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской. 12 мая Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно отменить это решение.

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01.10.2016

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