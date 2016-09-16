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Также: Украина, Россия, Экономика, Европа, Политика, Мир | Персоны: Петр Порошенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко

новость Украина включила в санкционный список причастных к преследованию ее граждан

16.09.2016
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
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Совет национальной безопасности и обороны Украины дополнил санкционный список лицами, причастными к российской агрессии и к противоправным действиям против украинских граждан. Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Речь идет о представителях правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России", - говорится в сообщении. Кто конкретно был добавлен в список, не уточняется.

На заседании СНБО украинский президент Петр Порошенко заявил о предстоящем расширении санкционного списка на предприятия, сотрудничающие с ЛНР и ДНР, а также на работающих в Крыму российских перевозчиков.

"Ограничительные меры, в частности, будут применяться к предприятиям российского военно-промышленного комплекса, финансовым учреждениям, обеспечивающим поддержку террористических организаций, так называемых ЛНР и ДНР, к компаниям морских и авиационных перевозок, работающим с оккупированной частью Украины в Крыму. Идет речь и о компаниях-операторах, суда и самолеты которых нагло нарушают украинское законодательство, посещая порты, невзирая на суровый запрет, выданный Украиной", - сказал Порошенко.

По словам президента, этот вопрос уже проработан в кабинете министров, Национальном банке, Службе безопасности Украины и других структурах. Президент предложил также дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

"Мы должны договориться, что те лица, которые будут провозглашены так называемыми победителями на незаконных выборах в Госдуму в Крыму, которые будут проходить 18 сентября, также должны занять достойное место в санкционном списке, - сказал Порошенко. - Это почетный билет в клуб санкций". Президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову доработать санкционный список и включить в него как тех, кто будет избран, так и членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.

31 августа украинское правительство одобрило расширение санкционного списка. "Сегодня Кабмин одобрил предложения по продлению и расширению персональных экономических и других ограничительных мер и санкций в отношении граждан, которые поддерживают или финансируют терроризм, - сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив. - Мы продлили санкции в отношении 388 физлиц и 105 юридических лиц. И мы расширили перечень физлиц и юрлиц, против которых предлагается применить санкции, на 259 физлиц и 46 юрлиц".

10 сентября 2014 года Порошенко подписал закон "О санкциях". Согласно документу, санкции могут применяться в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также находящихся под их контролем компаний.

12 сентября того же года закон вступил в силу. В тот же день правительство Украины одобрило предложения для СНБО относительно содержания персональных санкций. Попадающим под их действие физическим лицам запрещен въезд на территорию Украины, их активы заблокированы. Санкционный список неоднократно дополнялся.

30 марта Порошенко подписал указ о введении персональных санкций в отношении 84 лиц, причастных к незаконному уголовному преследованию украинских граждан Надежды Савченко, Сенцова и Кольченко. Среди вошедших в список были глава СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, прокурор Крыма Наталья Поклонская, лидер ЛНР Игорь Плотницкий. В список вошли судьи, следователи, прокуроры, силовики, участники незаконных вооруженных формирований ЛНР, а также выступавшие на судах свидетели обвинения.

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16.09.2016
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