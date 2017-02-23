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новость В Минобороны Белоруссии назвали "истерией" опасения по поводу учений "Запад-2017"

23.02.2017
Сергей Шойгу и Андрей Равков. Фото: mil.ru
Сергей Шойгу и Андрей Равков. Фото: mil.ru
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Передислокация большого количества российской военной техники на территорию Белоруссии в рамках учений "Запад-2017" не несет угрозы суверенитету страны. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Андрей Равков в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками - не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", - сказал Равков.

Равков напомнил, что по решению президентов двух стран учения "Запад" проводятся раз в два года, поочередно в Белоруссии и России, отметил министр. По словам Равкова, замысел учений, районы их проведения, все передвижения войск разрабатываются и согласовываются с белорусской стороной.

"Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", - подчеркнул министр.

Cовместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут в сентябре одновременно на нескольких полигонах. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что во время этих учений идет "демонстративная подготовка к войне с Западом".

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность провести на белорусской территории традиционные совместные учения "Запад", несмотря на ухудшение отношений между странами.

При этом Лукашенко назвал нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны. "Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя - он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны", - сказал белорусский президент. По его мнению, нет особого смысла иметь аэродром на переднем театре военных действий, так как "две ракеты на взлетно-посадочную полосу, и ни один самолет не взлетит". По мнению Лукашенко, российское предложение о создании военной базы в Белоруссии - "это не военное предложение".

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23.02.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Авиабазар

Илья Мильштейн, 05.10.2015

Теперь, когда вопрос c российской базой вроде решен, для аэродрома подыскивают подходящее место. Понятно, что после оккупации Крыма и Донбасса сообщения такого рода вызывают у белорусов вполне определенные чувства. Но митинг протеста в Минске Лукашенко, вопреки своему обыкновению, не разгоняет.

Виталий Портников

На границе краха

Виталий Портников, 03.02.2017

Указ Лукашенко - если только его автор не включит задний ход или не будет свергнут в результате российской интервенции - тоже сработает. Ведь главный его смысл - четкая демонстрация того, что не удалось не то что воссоздать Советский Союз, но даже и создать миф о возможности его воссоздания.


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