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Российские власти должны принять меры против некоторых информационных ресурсов, ставящих под сомнение суверенитет Белоруссии. Об этом заявила глава белорусского Министерства информации Лилия Ананич, сообщает БеТА.

"Подобные публикации вредят и Белоруссии, и России",- отметила министр. По ее словам, государство должно давать отпор попыткам разжигания в СМИ межнациональной розни. "Мы должны понимать, что государство, видя такие процессы, не должно оставаться в стороне и четко, "в зародыше", давать отпор таким проявлениям, - подчеркнула Ананич. - Мы видим эти процессы и считаем недопустимым их разрастания. Это вбросы, выгодные определенным лицам".

По словам министра, "ставится под сомнение суверенитет Белоруссии, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры", подается "в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях - политике, экономике, культуре".

"При этом постоянно муссируются тезисы о якобы "уходе Белоруссии на Запад", "антироссийской политике белорусской власти" и так далее", - отметила Ананич.

"1 ноября текущего года мы обратились в министерство связи и массовых коммуникаций России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по фактам таких публикаций", - рассказала глава Мининформа.

Накануне в Белоруссии были задержаны и помещены под стражу писавшие для российских СМИ публицисты Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. В Следственном комитете страны сообщили, что они подозреваются в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"(статья 130 УК Белоруссии). Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения уголовных дел стали публикации статей авторов на сайтах Regnum, Лента.Ру и EADaily. В сообщении СКБ подчеркивается, что публикации выходили под псевдонимами Николая Радова, Павла Юринцева, Аллы Бронь и Артур Григорьев.

"В результате проведенных следственных действий было установлено, что за псевдонимом Алла Бронь скрывается Дмитрий Алимкин, житель Бреста, работающий сторожем в одном из учреждений образования города, а за псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов - Юрий Павловец, преподаватель БГУИР", - говорится в сообщении. Под псевдонимом Артур Григорьев для Regnum писал житель Минска Шиптенко.

"В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Белоруссии, постоянно проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность", - отмечалось в пресс-релизе.

Статьи задержанных, отмечает белорусский портал "Спутник", отличались пророссийской позицией. В белорусских экспертных кругах Павловца называют адептом "русского мира".