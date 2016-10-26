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В семи странах-участницах СНГ начались учения по органов управления объединенной системы ПВО СНГ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В ходе тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных сил ПВО по воздушным судам - нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам - нарушителям государственных границ стран-участниц СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие", - говорится в сообщении.

В учениях задействованы более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В тренировке участвуют около 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8, а также подразделения радиотехнических войск и зенитных ракетных войск, выделенные в состав Объединенной системы ПВО от указанных государств. Тренировка началась с обнаружения дежурными по ПВО в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, сообщили в Минобороны. Их роль выполняли стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

Проведение военных учений в России в последнее время значительно участилось. В первой половине сентября в России прошли стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016". В них были задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Маневры проходили на полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения "Кавказ-2016" начались спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. По некоторым данным, предшествующая учению недельная проверка юго-западного стратегического направления была проведена по прямому указанию Владимира Путина и рассматривалась в качестве ответной меры на инцидент с украинскими военнослужащими в Крыму, которых в ФСБ обвинили в попытке диверсии.

18 октября В Западной и Южной Сибири подняты по тревоге соединения и воинские части Центрального военного округа. В проверке задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, экипажи авиабазы Толмачево, дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, отряды специального назначения, а также специалисты всех видов обеспечения. Всего в учениях были задействованы более 20 тысяч военнослужащих.