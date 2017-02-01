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новость Россия создает пограничную зону вдоль границы с Белоруссией

01.02.2017
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
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Россия создает пограничную зону вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Об этом в среду сообщает "Российская газета".

Три соответствующих приказа (по одному для каждой области) директор ФСБ Александр Бортников подписал 29 декабря 2016 года. На прошлой неделе, 26 января, они были зарегистрированы в Минюсте, а 27-го - опубликованы на официальном портале правовой информации.

Приказы вступают в силу 7 февраля.

Структурам пограничной службы ФСБ предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

До сих пор пограничной зоны на российско-белорусской границе не было. Как утверждалось в пояснительной записке к проекту одного из приказов Бортникова, цель принимаемой меры - "создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.02.2017

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