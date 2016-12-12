Реклама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект международного договора об участии белорусских подразделений спецназначения в контртеррористических операциях на территории России. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на текст указа.

"Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - сказано в документе. Сам текст соглашения не распространяется

Уполномоченным на проведение переговоров по проекту соглашения назначен Комитет государственной безопасности Белоруссии. Ему разрешено при необходимости вносить в соглашение изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

В конце августа 2015 года стало известно, что десантники из России, Белоруссии и Сербии в ходе совместных учений отработают предотвращение беспорядков по сценарию, схожему с событиями Евромайдана на Украине. Как сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в маневрах на полигоне Раевский 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии примут участие российский усиленный батальон, сербская отдельная десантная рота и две роты белорусского спецназа.

"Всего задействовано более 700 военнослужащих, 20 самолетов и вертолетов ВКС России, 100 единиц техники, в том числе белорусской", - рассказал Шаманов.

По сценарию условные "антиправительственные элементы" и регулярные вооруженные формирования пытаются путем провокаций и терактов дестабилизировать обстановку в условном государстве.

"Цель учений - подготовка и применение совместной группировки в специальной операции по обнаружению и уничтожению центра подготовки незаконных вооруженных формирований", - заявил Шаманов.