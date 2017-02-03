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Также: Белоруссия, Россия, Президент, Спецслужбы, Европа, Политика, Мир | Персоны: Александр Лукашенко, Владимир Путин

новость Лукашенко: В российском руководстве есть противоречащие Путину силы

03.02.2017
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
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статья Статья

На границе краха

Указ Лукашенко - если только его автор не включит задний ход или не будет свергнут в результате российской интервенции - тоже сработает. Ведь главный его смысл - четкая демонстрация того, что не удалось не то что воссоздать Советский Союз, но даже и создать миф о возможности его воссоздания.

Виталий Портников
03.02.2017

Российско-белорусские отношения переживают кризис из-за определенных сил в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией президента Владимира Путина. Как передает Интерфакс, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенкою

"Действительно, там (в России. - Ред.) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента", - сказал Лукашенко

По его словам, отношения между Москвой и Минском сейчас "развиваются неважно". "Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент (Владимир Путин. - Ред.), прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр..." Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.", - пояснил Лукашенко.

При этом он констатировал, что в России опасаются ухода Белоруссии на Запад. "Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", - сказал Лукашенко, подчеркнув при этом, что его страна не намерена жертвовать своей независимостью ни в какой ситуации.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно", - сказал белорусский президент, добавив, что Белоруссия все равно найдет выход.

Также Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами. "Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть, договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" - сказал Лукашенко.

Также в пятницу, как дополняет RNS, Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта "за нанесение ущерба государству".

"Я скажу главное. Первое: все эти Данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией". Поэтому, пояснил белорусский президент, и "устанавливаются вот эти барьеры".

"Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся. Иди, выдои эту корову по капле, произведи эти сыры и масло и продай, это все непросто", - сказал Лукашенко.

1 февраля были опубликованы приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Приказы вступают в силу 7 февраля. Структурам пограничной службы ФСБ предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Россия приняла решение об установлении пограничной зоны без предварительного уведомления Белоруссии, подчеркнула представитель пресс-службы белорусского МИДа Мария Ваньшина. "У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила она.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость не оценивается никакими деньгами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой - российская, иранская, азербайджанская или американская нефть. Независимость, порядочность, наше историческое прошлое дороже, чем нефть.

Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет на Запад. Никакой Макей (глава белорусского МИДа Владимир Макей. - Ред.) без согласия президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую меня когда-то подтолкнул мой друг президент Путин. Россия - это святое.

https://goo.gl/6YYVyV

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
03.02.2017

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