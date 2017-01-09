Реклама

Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, объемы поставок будут уменьшены до 4 миллионов тонн в квартал вместо нынешних 4,5 миллиона.

По информации источников, российское Минэнерго еще 28 декабря 2016 года передало новый график белорусской стороне, однако Минск не согласился с таким подходом.

Москва и Минск так и не смогли договориться по вопросам погашения долга Белоруссии за российский газ. Задолженность накапливается с января 2016 года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке. К концу ноября долг составлял около 425 миллионов долларов. В свою очередь Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 миллиона тонн в квартал сначала до 3,5 миллиона тонн, а в октябре-декабре до 3 миллионов тонн.

Россия, отмечается в материале, соглашалась предоставить Белоруссии определенную субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, тогда как Минск должен был полностью погасить газовый долг. Белоруссия, однако, просила дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось.

О намерении сократить поставки нефти в Белоруссию в России предупреждали еще в июне 2016 года. "Наши белорусские партнеры нам недоплачивают за газ, мы из-за этого теряем деньги, в том числе в бюджете, так как "Газпром" крупный налогоплательщик, и конечно вынуждены искать варианты компенсации", - заявлял тогда вице-премьер Аркадий Дворкович.