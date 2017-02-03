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Также: Портников, Белоруссия, Россия, Украина, Спецслужбы, Право, Колонки, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Виталий Портников, Александр Лукашенко, Михаил Горбачев, Виктор Ющенко

статья На границе краха

Виталий Портников, 03.02.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Серебряный развод

Он сводил счеты и снова клеймил "западников" (лидеров США и Европы), а также советскую интеллигенцию, "которая все понимала", но "молчала", и многонациональный советский народ, пребывавший в позорном бездействии. Тогда как "надо было выйти на улицы и поддержать Советский Союз, поддержать Горбачева".

Илья Мильштейн
09.12.2016
статья Статья

Брак и взбрык

Я не хочу сказать, что завтра батька поведет свою маленькую родину по европейскому пути, а послезавтра вступит в НАТО и позовет в гости Пентагон. Просто если партнер по Союзному государству наотрез откажется выбираться из кризиса, то прикармливать Лукашенко он физически не сможет и тому волей-неволей придется всерьез задуматься о ценностях либеральных.

Илья Мильштейн
21.09.2016

Директор ФСБ Александр Бортников поставил точку в существовании несуществующего. После решения главного чекиста России установить пограничную зону на границе России и Беларуси исчез один из последних атрибутов российско-белорусской интеграции.

Но справедливости ради нужно сказать, что решение о ликвидации этого атрибута принял все же не Бортников. Москва просто отреагировала на решение Александра Лукашенко предоставить право безвизового въезда гражданам 80 стран, среди которых государства Евросоюза, США и Канада. И если никаких проверок на границе нет, то получается, что человек, который прилетел в Минск, может буквально через несколько часов оказаться в России, побыть на ее территории несколько дней и потом так же просто улететь из Минска. Такой вот "Шенген" от Александра Григорьевича.

Какова при этом роль консульских отделов посольств России, всей этой многоступенчатой системы проверок с участием орлов товарища Бортникова, остается неясным. Хотя почему неясным - не будет у нее в таком случае никакой роли. Конечно, российским спецслужбам можно надеяться, что белорусы - по крайней мере пока что - не будут пускать к себе граждан из российского "черного списка". Беда в том, что в этот "черный список" нельзя внести всю Европу, Штаты и Канаду.

Утверждать, что Лукашенко не понимал этого и подписал свой указ о безвизовом режиме просто так, ради заботы о туризме, я бы не стал. Уж в чем в чем, а в аппаратных играх Александр Григорьевич разбирается лучше многих. Его указ никак особо не связан ни с туризмом - Беларусь явно не центр европейского интереса, - ни с бизнесом - желающих вложиться в ее все еще советскую экономику немного, и у этих немногих визовых проблем никогда не было. Этот указ подписан ради одной-единственной цели - обозначения государственной границы Республики Беларусь. Но обозначить эту границу должны не белорусы, а россияне.

В этом смысле указ Лукашенко сравним с другим историческим документом - указом третьего президента Украины Виктора Ющенко о предоставлении безвизового режима гражданам практически тех же стран, что упомянуты в решении белорусского президента. Ющенко подписал этот указ практически сразу же после вступления в должность. Да, ему не нужно было обозначать границу - она у России с Украиной и так была. Но ему нужно было указать вектор развития. Этим указом Ющенко как бы уравнивал европейцев и американцев с россиянами, которые с советских времен имели право пересекать границу соседней страны по предъявлении одного только внутреннего паспорта.

Можно сказать, что указ Ющенко - вызвавший 12 лет назад такое же раздражение в Москве, как нынешний указ Лукашенко, - сработал. Сегодня в Украине ожидают предоставления безвизового режима от Евросоюза - и одновременно говорят о необходимости введения визового режима для россиян. Это и есть то, что называется поворот в нужном направлении.

Указ Лукашенко - если только его автор по обыкновению не включит задний ход или не будет свергнут в результате российской интервенции - тоже сработает. Ведь главный его смысл - четкая демонстрация того, что не удалось не то что воссоздать Советский Союз, но даже и создать миф о возможности его воссоздания. За два с лишним десятилетия "интеграции" Россия и Беларусь не смогли хотя бы имитировать уровень объединения, достигнутый в Европейском Союзе, между странами, которые в последний раз были в одном государстве во времена Карла Великого, а не Горбачева.

Никак иначе и быть не могло. Европейский Союз основывается на равноправии и взаимовыручке - и как только эти принципы нарушаются или просто ставятся под сомнение, сразу же начинается кризис. А Союзное государство России и Беларуси рассматривалось в Москве как первый шаг к возвращению непутевого соседского бычка в имперское стойло, а в Минске - как возможность доить честолюбивую соседскую буренку, рассказывая ей в перерывах между дойками о любви и общих корнях.

Теперь, когда молоко у исхудавшей буренки кончилось, очумелый бычок заглядывается на скот пожирнее и хочет, чтобы старая корова больше не топталась по его территории. Государственная граница - только первая линия, которая должна будет окончательно отделить Беларусь от России. Никому не интересна корова, которая не дает молока - да еще и постоянно брыкается.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 03.02.2017
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Илья Мильштейн

Волатильная дружба

Илья Мильштейн, 22.12.2014

Падение рубля и обстоятельства, сопутствующие этому событию, привели Александра Лукашенко в ярость. Главным образом потому, что антироссийские санкции ударили по его стране гораздо сильнее, нежели антибелорусские. Он страшно зол. На Путина.
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Союзное несварение

Виталий Портников, 28.11.2014

Понятно, что Лукашенко и Назарбаев в бешенстве. Мало того что с ними никто не посоветовался, вводя антисанкции, - так теперь их еще и карают за то, что они пользуются ситуацией - ничего, кстати, формально не нарушая. Таможенный союз приказал долго жить: между партнерами опять есть граница.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

За батькой в пекло

Виталий Портников, 15.11.2013

Можно, конечно, объявить, что Лукашенко серьезно болен, но на самом деле он единственный здоровый человек во всей Беларуси. Человек, бесстрастно зарабатывающий деньги для себя и ближних на фоне всеобщего краха. А разве Путин не народный президент? Разве у него не хватит смелости защитить народное добро? Разве мало в России неправильных инвесторов с подозрительными паспортами?

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