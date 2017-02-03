Реклама

С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает РБК.

По словам Данкверта, еще в декабре Россельхознадзор поставил под сомнение "истинность белорусского происхождения" продукции СООО "Георгий и сыновья" и предложил белорусской стороне провести совместную проверку предприятия. Но белорусские чиновники отказались. "Все выявленные случаи (кроме СООО "Георгий и сыновья"», в декабре были остановлены поставки с ОСП "Производственный комбинат", ООО "Онэксимпрод", ООО "Террамит") подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское", - отметил глава ведомства.

Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм вызывает у российской стороны "недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области", подчеркнул Данкверт.

Россельхознадзор и раньше запрещал поставку из Белоруссии различных товаров.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против Данкверта "за нанесение ущерба государству".

"Я скажу главное. Первое: все эти Данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией". Поэтому, пояснил белорусский президент, и "устанавливаются вот эти барьеры".

"Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся. Иди, выдои эту корову по капле, произведи эти сыры и масло и продай, это все непросто", - сказал Лукашенко.

Сам Данкверт в интервью РБК сказал, что "огорчен" решением Лукашенко. "А что может сделать человек против президента? Тем более Белоруссии, - сказал глава Россельхознадзора. - В лучшем случае нужно пить успокоительное на ночь, в противном - просто кончить жизнь самоубийством. Потому что когда тебе угрожает президент, что ты можешь сделать?"