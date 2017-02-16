О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.258829.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.258829.html
Также: Президент, Россия, Белоруссия, Общество, Политика, Европа, Мир | Персоны: Дмитрий Песков

новость Песков: Россия не будет вводить визы для белорусских граждан

16.02.2017
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
Реклама

Кремль не рассматривает вопрос введения визового режима с Белоруссией. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию ВЦИОМ.

Один из пунктов опубликованного опроса касался пограничного режима между Россией и Белоруссией и отмены Минском виз для граждан 80 стран. По данным, полученным ВЦИОМ, в этих условиях 78 процентов россиян считают, что России нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию "неизвестных людей, не получивших положенной российской визы".

16 процентов прошенных, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

В целом, большинство россиян относятся к Белоруссии положительно: 40 процентов воспринимают ее как дружественное государство, 35 процентов - как торгового и экономического партнера, еще 9 процентов характеризуют как партнера стратегического. Лишь 4 процента считают Белоруссию конкурентом, а 3 процента - противником.

В январе Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией.

При этом ФСБ заверила, что пограничный контроль граждан, машин и грузов на границе с Белоруссией вводиться не будет. Открытия на границе особых пунктов пропуска также не предполагается.

Приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании погранзоны вдоль российско-белорусской границы "не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств", подчеркнули в спецслужбе.

Целью установления погранзоны ФСБ назвала "решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

Оставить комментарий Обсудить
16.02.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников

На границе краха

Виталий Портников, 03.02.2017

Указ Лукашенко - если только его автор не включит задний ход или не будет свергнут в результате российской интервенции - тоже сработает. Ведь главный его смысл - четкая демонстрация того, что не удалось не то что воссоздать Советский Союз, но даже и создать миф о возможности его воссоздания.


новость Новости по теме
06.02.2017 ФСБ: Погранконтроль на границе с Белоруссией вводиться не будет →
03.02.2017 Россия ограничит поставки говядины из Белоруссии →
03.02.2017 Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с Белоруссией →
03.02.2017 Лукашенко: В российском руководстве есть противоречащие Путину силы →
02.02.2017 Контроль на границе с Белоруссией введут для граждан третьих стран →
01.02.2017 Россия создает пограничную зону вдоль границы с Белоруссией →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп: первая жертва
Владимир Абаринов
новость Разведка не доверяет Трампу
Дональд Трамп. Фото из твиттера пресс-секретаря Белого Дома
статья Прозрение на бегу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Ткачев: Укрепление рубля вредит России
Александр Ткачев. Фото: mcx.ru
новость Панова и Захтея везут в Крым
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Boeing: кто перевозил "Бук"
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
в блоге Закон о месте у параши
383
новость Максакову исключат из ЕР
Мария Максакова. Фото: video-duma.ru
в блоге Разоблачение Марии Захаровой
383
новость Трамп: Обама был слишком мягок
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Партизаны: попытка № 3
Алексей Никитин с сумкой у Приморского крайсуда, 16.02.2017. Фото: primamedia.ru
новость Трампа призвали одуматься
Вячеслав Володин. Фото с сайта www.edinros.er.ru
в блоге Добрая русская больница
383
новость Покаяние Милонова
Виталий Милонов. Фото с ФБ-страницы Ильи Арзейкина
новость Михеева объявили в розыск
Олег Михеев. Фото с личного сайта
новость Мэттис: Говорить с позиции силы
Джеймс Мэттис. Фото: greatagain.gov
новость РКН против ролика Навального
Кадр из ролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002"
в блоге Убийство Немцова: гиблое дело
7
новость Мэрия согласовала марш памяти Немцова
Марш памяти Бориса Немцова. Фото со страницы акции в Фейсбуке
статья Смерть бандита
Виталий Портников