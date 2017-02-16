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Кремль не рассматривает вопрос введения визового режима с Белоруссией. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию ВЦИОМ.

Один из пунктов опубликованного опроса касался пограничного режима между Россией и Белоруссией и отмены Минском виз для граждан 80 стран. По данным, полученным ВЦИОМ, в этих условиях 78 процентов россиян считают, что России нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию "неизвестных людей, не получивших положенной российской визы".

16 процентов прошенных, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

В целом, большинство россиян относятся к Белоруссии положительно: 40 процентов воспринимают ее как дружественное государство, 35 процентов - как торгового и экономического партнера, еще 9 процентов характеризуют как партнера стратегического. Лишь 4 процента считают Белоруссию конкурентом, а 3 процента - противником.

В январе Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией.

При этом ФСБ заверила, что пограничный контроль граждан, машин и грузов на границе с Белоруссией вводиться не будет. Открытия на границе особых пунктов пропуска также не предполагается.

Приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании погранзоны вдоль российско-белорусской границы "не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств", подчеркнули в спецслужбе.

Целью установления погранзоны ФСБ назвала "решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".